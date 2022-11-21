



За минулу добу дізнавачі поліції Буковини розпочали два кримінальні провадження за фактами шахрайств - 30.11.2022 17:54

30 листопада, до поліції звернулися двоє громадян з повідомленнями про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи їхніми коштами. При цьому порушники використали різні шахрайські схеми. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння цих протиправних дій.

Зокрема, 57-річний чоловік звернувся до правоохоронців із заявою, про те що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа 9 600 гривень. Заявник розповів поліцейським, що хотів придбати масляний нанос. В подальшому, йому зателефонував псевдопродавець, який попросив перерахувати частину коштів за прилад. Як тільки чоловік виконав предоплату за товар, зв’язок з нібито продавцем обірвався.

Цього ж дня у 61-річної жительки села Бочківці Чернівецького району порушник виманив гроші, використовуючи іншу шахрайську схему. Незнайомець зателефонував, представився юристом одного із банків та запропонував допомогу по закриттю кредиту. Аферист увійшовши в довіру до жінки, оманним шляхом заволодів 7 000 гривень, які буковинка власноруч перерахувала на картковий рахунок вказаний шахраєм.

За цими фактами дізнавачі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться досудові розслідування.

Поліцейські закликають буковинців бути більш обачними при спілкуванні з незнайомцями чи мало знайомими людьми. При здійсненні покупок в Інтернет мережі користуйтеся оплатою після отримання бажаного товару. Пам’ятайте, що працівники служби безпеки банку не запитують конфіденційну інформацію та не просять перерахувати ваші заощадження на інші карткові рахунки. У випадку якщо ви стали жертвою шахрайства одразу ж телефонуйте на спецлінію «102».

Платинова Буковина, Чернівці

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