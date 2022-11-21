



Якщо ви боїтеся стати батьками: 5 популярних страхів та поради, як з ними впоратися - 24.11.2022 11:49

Що робити, якщо ви боїтеся стати батьками: 5 популярних страхів та поради, як з ними впоратися

Тривоги та сумніви нормальні. Але якщо страхи блокують ваші мрії про дітей, варто опрацювати ці думки.

Чому боятися – нормально

Діти неминуче змінюють життя пари: вимагають уваги, перегляду звичок, порядку дня та сімейного бюджету. Але уявити, що саме чекає сім'ю після появи в ній нової людини, складно, особливо якщо йдеться про первісток. Спробувати сформувати картинку можна, орієнтуючись на образи з популярної культури, досвід друзів та родичів. Але гарантії, що все піде за таким самим сценарієм, немає.

Миритися з тривогою від невідомості необов'язково: будь-який страх реально опрацювати самостійно чи з допомогою фахівців. Зробити це особливо важливо, якщо народження дітей входить до ваших планів. Інакше упередження можуть завадити їм реалізуватись.

Як боротися зі страхами

Страх № 1. Я не зможу забезпечити дитину

Батьківство: як подолати страх, що не вдасться забезпечити дитину. Поява дітей справді впливає на сімейний бюджет. Його треба буде розподіляти вже не на двох, а як мінімум на трьох осіб. Тим більше, на період декретної відпустки рівень доходів скоротиться. Все це здатне тиснути на батьків та змушувати перебільшувати масштаб проблеми. Насправді, все не так страшно. Наприклад, від дорогих речей та іграшок можна відмовитися — дітям їхня вартість та зовнішній вигляд не важливі. До того ж, є кілька способів зміцнити фінансовий стан.

Як впоратися

Для початку варто заздалегідь обговорити та продумати сімейний бюджет, наприклад, на рік. Порахуйте, скільки грошей знадобиться на підгузки, пелюшки, дитячу косметику догляду та інші потрібні речі. Якщо серед ваших друзів є батьки, порадьтеся з ними. Здорово, якщо вони пережили цей досвід зовсім недавно - значить, спогади ще свіжі і пам'ятають актуальні ціни. На користь піде і створення фінансової подушки - до неї можна буде звернутися у разі екстрених витрат. Плюс можна розглянути пошук додаткового джерела доходу, що не вимагає багато часу та сил. Наприклад, якесь підробіток в інтернеті або монетизація хобі.

Заощадити на великих витратах, наприклад ліжечку чи колясці, реально за допомогою інтернет-платформ з оголошеннями. Там же в перші роки життя дитини можна купувати взуття та теплий одяг. Вони, як правило, у хорошому стані, тому що діти ростуть швидко і не встигають їх зносити.

Вивчіть існуючі заходи державної підтримки та користуйтеся всіма доступними вам та вашій родині ресурсами.

Страх № 2. Я буду поганим батьком

Таке відчуття може виникати з різних причин. Наприклад, ви самі відчуваєте себе дитиною, тому не впевнені, що впораєтеся з новим рівнем відповідальності. Інший варіант: здається, що ваш ментальний стан недостатньо стабільний, і боїтеся, що це вплине на досвід батьківства. Або ж ви впевнені, що недостатньо підковані у питанні, і думаєте, що будете готові до появи нового члена сім'ї, тільки коли максимально докладно освоїте тонкощі догляду за дітьми та вивчіть всі існуючі підходи до виховання. Перемогти можна кожен із перерахованих страхів.

Як впоратися

Побоювання відповідальності та інші внутрішні бар'єри можна обговорити з близькими, наприклад з чоловіком, батьками чи друзями. Поділіться переживаннями і спробуйте знайти підтримку - усвідомлення того, що в новий етап життя ви входите не поодинці, саме по собі здатне відігнати частину тривог. А ще корисно пам'ятати, що досконалих людей не буває і ви маєте право на помилки. Головне — те, як ви їх виправлятимете. Але якщо розмови не допомогли або страхи набагато глибші за звичайні упередження, варто пропрацювати їх з психологом. Фахівець допоможе дістатися джерела проблеми і підкаже, як позбутися шкідливих установок.

Якщо ж причина тривоги у нестачі теоретичної бази, спробуйте прокачати навички, читаючи спеціалізовані книги та сайти або відвідуючи курси майбутніх батьків. Наприклад, допомагає знайти відповіді на важливі питання батьків і тих, хто хоче ними стати, портал «Растімдітей.рф». Тут професійні психологи та педагоги безкоштовно проконсультують з приводу розвитку, виховання та освіти дітей. Разом з тим, варто прийняти факт, що підготуватися абсолютно до всього нереально і частину питань доведеться вирішувати вже в процесі дорослішання дітей.

Страх № 3. У дитини будуть вроджені захворювання

Такі побоювання зрозумілі. Вроджені захворювання на кшталт вад розвитку серця або нервової трубки існують, як і ризики ускладнень під час пологів. Але замість емоції озброїться фактами: багато проблем здоров'я можна попередити за допомогою заходів профілактики та уважного ведення вагітності.

Як впоратися

Перше, що потрібно пам'ятати: стан майбутньої дитини залежить від здоров'я батьків. Здоровий спосіб життя та відмова від шкідливих звичок можуть знизити ризики та зменшити кількість страхів. Крім того, можна зробити різні генетичні тести, які покажуть схильність пари до спадкових захворювань. Можливо, її у вас немає і ви даремно турбуєтеся.

Після ухвалення рішення про розширення сім'ї варто проконсультуватися з фахівцем. Планування, що включає здачу аналізів, УЗД та інші перевірки, дозволить на ранніх стадіях виявити можливі проблеми та знайти їх вирішення. Пройти обстеження важливо не лише майбутній мамі, а й батькові. На основі результатів фахівець зможе порадити заходи профілактики, які дозволять зменшити ризики. Ймовірно, на покращення показників буде потрібен час, тому бажано розпочати планувати вагітність хоча б за 3-4 місяці до зачаття.

Після старту вагітності важливо не пропускати консультації та планові перевірки: вони дозволяють фахівцям вчасно помітити відхилення від норми та порадити, як їх виправити. Якщо хвилювання сильне, варто подумати про детальніше спостереження: частіше радитися з експертами та контролювати будь-які найменші зміни.

Щоб турбуватися ще менше, заздалегідь дізнайтеся про всіх фахівців поблизу: почитайте відгуки, подивіться стаж, порадьтеся з жінками, які народили нещодавно, - виберіть того, кому зможете повністю довіряти. З пологами історія та сама: уважно вивчіть всі пологові будинки і зупиніться на тому, де почуватиметеся комфортно, — родовий сертифікат дозволяє вибирати.

Страх № 4. Я не зможу забезпечити безпеку дитини

Підступні бактерії, гострі кути, жваві дороги – небезпек у світі достатньо. Переживати через це нормально. Це ще один показник того, що ви є відповідальним і небайдужим батьком. Але щоб тривога не переростала в страх, що паралізує, потрібно прийняти те, що контролювати все просто неможливо.

Як впоратися

Продумайте, які питання ви можете вирішити, а які ні. Наприклад, перемогти бактерії та віруси не вдасться. Вдома неможливо досягти лабораторної стер

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