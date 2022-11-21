



Як покращити інтимне життя після 40 років? - 29.11.2022 14:39

Пораду людям старше 40 років на тему покращення інтимного життя дав лікар Олександр Веренко в ефірі програми Ваше здоров'я на телеканалі Україна. За його словами, 40 відсотків чоловіків та жінок у цьому віці скаржаться на різні проблеми, пов'язані із сексом.

"Це відображення нашого харчування, таблеток, які ми жменями п'ємо з приводу і без приводу, відсутності фізичних навантажень", - назвав експерт причини згасання інтересу до статевого життя. Однак він наголосив, що зміни щодо сексу можна сприймати як варіант норми і не лякатися.

«Не треба зациклюватись, треба просто жити. Дивіться на людей, спілкуйтеся, дозволяйте собі безумства», - порадив Веренко .

Раніше лікар назвав шкідливі для потенції ліки. За словами Веренко, еректильну дисфункцію можуть провокувати медикаменти, які приймаються при гіпертонії.

Раніш ми повідомляли про 7 речей, які потрібно знати про секс після 40 років



1. Сексу не стане менше

За даними досліджень, третина людей США продовжують займатися вагінальним сексом до 70 років. У 40 цей показник становить 70% для жінок та 74% для чоловіків.

2. Дбати про безпеку все ще доведеться

Жодний вік не захищає вас від хвороб, що передаються статевим шляхом. Так що і після 40, і після 60 ви схильні до ризику таких захворювань, як сифіліс, гонорея, хламідійна інфекція, генітальний герпес, гепатит B, генітальні бородавки і трихомоніаз.

З віком не знижується ризик заразитись ВІЛ. У половині ВІЛ-позитивних більше 50 років. Це з тим, що якість медицини допомагає людям із вірусом жити довше. У Росії більшість ВІЛ-позитивних — це чоловіки віком 35–39 років.

Тож не варто нехтувати презервативами з новими партнерами. І не переставайте з роками здавати аналізи на ІПСШ.

3. Ви продовжите мастурбувати

Дослідження показали, що з 16 до 59 років відсоток мастурбуючих жінок у США не знижується і залишається в межах 60%. Також мастурбує і третина жінок віком понад 70 років. У середньому 70% чоловіків мастурбують до 69 років. Потім показник знижується до 46%.

опитування про мастурбацію проводилися у багатьох країнах. У середньому вони говорять про те саме: до 30 років люди мастурбують майже кожен день і продовжують це робити мінімум до 60 років.

4. Займатися сексом стане складніше

Це з фізіологічними змінами організму, які дісталися нам від первісних людей. До 40 рідко хтось доживав, а весь задум був у тому, щоб перед смертю встигнути зробити потомство. Еволюція не бачила сенсу залишати робочу репродуктивну систему тим, хто скоро помре, тому сьогодні менопауза у жінок настає практично в середині життя, що раніше було неможливо.

Жінки

У передменопаузі (між 40 і 50 роками) починає падати рівень естрогену, менструації стають менш регулярними, піхва може звужуватися, яке стінки можуть ставати тонше. У більшості жінок починає виділятися менше вагінального мастила, через що можливі хворобливі відчуття під час сексу. Витончені стінки піхви після проникнення можуть кровоточити, а це збільшує ризик виникнення інфекцій. Вирішити цю проблему допоможуть мастила на водній основі.

Якщо жінка використовує гормональну терапію для лікування різних симптомів клімаксу, наприклад, припливів жару, її лібідо може збільшуватися.

Про всі зміни, що турбують вас в організмі, що впливають на сексуальне життя, варто повідомляти свого лікаря. Він допоможе підібрати оптимальний спосіб вирішення проблем.

Чоловіки

Між 40 та 50 роками у чоловіків починаються зміни, пов'язані з ерекцією. Еротичних мрій вже недостатньо, щоб підняти пеніс, — потрібні генітальні ласки.

Журналіст Майкл Каслман (Michael Castleman), який пише про секс вже 36 років, каже, що ерекція у чоловіків, старших за 40, може бути набагато менш стійкою. Тепер будь-який фактор, що відволікає, може призвести до того, що ерекція закінчиться. Але це не еректильна дисфункція, а незадоволеність своєю новою ерекцією середнього віку. І це не є проблемою.

Якщо зміни, що відбуваються, вас все ж турбують, сходіть до лікаря, перш ніж приймати розрекламовані ліки для ерекції або звертатися до нетрадиційної медицини. Швидше за все, ваша проблема легко вирішується, і ніякої еректильної дисфункції у вас немає.

5. Але якість сексу покращає

Багато жінок старше 40 задоволені своїм сексом більше, ніж у молодості. Ось декілька причин:

«Чоловіки мого віку безперечно краще в ліжку, вони в цілому менш егоїстичні, досвідченіші і націлені на те, щоб принести жінці задоволення».

"Мені 55, я чітко знаю своє тіло, можу сказати і показати партнеру, що з ним робити".

«Дивно, як впевненість у собі та своєму тілі полегшує отримання задоволення».

«Найбільша зміна для мене — те, що я більше не боюся образити іншу людину, розповідаючи їй, що і як мені подобається в ліжку. У 20, 30 років я боялася просити робити нові речі. Зараз мені 43, і я безперечно не соромлюся розмовляти в ліжку».

«Мені 55. Мій чоловік 58. Наші діти виросли, вони більше не можуть нам перешкодити. Ми не боїмося вагітності. Нам начхати на наші зморшки. Ми нарешті можемо насолоджуватися один одним і бути настільки гучними, наскільки хочемо».

Журналіст Майкл Каслман зазначає, що біль під час близькості у жінок та недостатня ерекція у чоловіків змушують багатьох партнерів переглянути свій підхід до сексу та значно урізноманітнити його.

На жаль, багато людей вважають, що секс - це виключно in-out. І коли з цим починаються проблеми, вони думають, що секс для них зовсім закінчений.

Цей вік розкриває інтимну близькість по-справжньому: пари уникають цього єдиного сприйняття «правильного» сексу і починають експериментувати. Оральний секс, іграшки та рольові ігри стають нормальною практикою.

6. Проблеми з ерекцією не завадять чоловічому оргазму

Чоловікам для оргазму не потрібна ерекція. Навіть із млявим пенісом досить комфортної обстановки, еротичних фантазій та енергійних ласок жінки, щоб настав оргазм. За відчуттями він буде так само приємний, як і раніше.

7. А ось хвороби серця ускладнять отримання задоволення

Звуження та затвердіння артерій впливають на кровоносні судини та ускладнюють пересування крові в організмі. У результаті чоловіків і жінок можуть виникнути проблеми з оргазмами. Також може знадобитися більше часу, щоб збудитись, а чоловікам складніше підтримуватиме ерекцію.

У 40 років це вам не загрожує, але краще подбати про своє здоров'я заздалегідь: правильно харчуватися, бути фізично активним і не затягувати з походами до лікаря, якщо серце вас турбує.

Підсумок

Дослідження показують, що більшість оргазмів посідає жінок старше 36 років. І жінки у 67 відчувають оргазм частіше, ніж у 24. Але жодних фізіологічних причин для цього немає.

Справа тільки в тому, що жінки набираються впевненості в собі та починають озвучувати свої бажання чи критику. А чоловіки сприймають критику краще, ніж у 20, і більше часу готові приділяти прелюдії. І ті, й інші готові до експериментів та нових відчуттів.

То навіщо терпіти 15 років поганого сексу, щоб у 40 нарешті почати поважати себе та прислухатися до свого тіла?

За задумом природи, люди після 40 не повинні були займатися сексом взагалі, а ми зробили цей період найкращим у сексуальному житті, тому що для нього не було правил і довелося імпровізувати.

Так що не бійтеся сексу після 40 років, він стане кращим. Але пам'ятайте, найкращим секс зробите ви самі. І у вас є все, щоб почати робити це о 20-й.

Платинова Буковина

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