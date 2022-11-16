



Поліцейські повідомили жителю Вижниччини про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі - 25.11.2022 11:31

Буковинець керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння, порушив Правила дорожнього руху та намагався підкупити співробітників поліції, щоб уникнути відповідальності за свої протиправні дії. За вчинені правопорушення чоловік нестиме адміністративну та кримінальну відповідальність.

Інцидент стався 14 листопада на автодорозі сполученням Чернівці-Вашківці-Вижниця. Під час патрулювання території обслуговування група реагування Вижницького райвідділу поліції зупинила автомобіль «Audi 100», що рухався без увімкнених ближніх фар або денних ходових вогнів.

Спілкуючись із 51-річним водієм – жителем села Бережниця – правоохоронці помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою сертифікованого алкотестера «Drager». За результатами перевірки встановлено, що чоловік керував автомобілем у нетверезому стані – вміст алкоголю в крові становив 2,36 проміле, що майже в 12 разів більше допустимого показника.

Коли поліцейські складали на буковинця адміністративні матеріали, той запропонував неправомірну вигоду, щоб уникнути відповідальності за вчинені правопорушення. Не зважаючи на відмову співробітників поліції, чоловік поклав до салону службового авто 200 євро.

Слідчо-оперативна група задокументувала факт пропозиції та надання неправомірної вигоди правоохоронцям. Наразі слідчі поліції вже повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Вижницька окружна прокуратура.

Платинова Буковина

Джерело: Фото ілюстрація

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