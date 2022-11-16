Хлопець спробував зробити пропозицію коханій та впустив кільце в океан- 21.11.2022 12:39
Тіктокер smclyne спробував зробити пропозицію коханої, але впустив обручку в океан. На відео звернуло увагу видання The Mirror.
Пара насолоджувалася усамітненням на борту розкішної яхти посеред океану. На заході сонця чоловік опустився на одне коліно перед коханою і зібрався зробити їй пропозицію руки і серця. На записі видно, як він дістає з кишені футляр із кільцем, але потім несподівано кидає його за борт.
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Поки дівчину долає сміх, чоловік пірнає за прикрасою, що впала. Зрештою йому вдається виловити його з води. Пізніше він розповів, що спочатку впав в абсолютну паніку. Чоловік з TikTok виловив з океану обручку і зробив пропозицію коханій.
У коментарях користувачі TikTok поділилися своїми думками про побачене. «Це ідеальна пропозиція руки та серця», — написав один із них. "Мені подобається, що вона вмирає від сміху", - зазначив інший користувач. "О, ось така пропозиція запам'ятається", - підкреслив третій. «За його стрибком зрозуміло, що це була дорога каблучка», — зазначив автор ще одного коментаря.
Раніше повідомлялося, що британець хотів зробити коханій пропозицію і в найурочистіший момент упустив заручне кільце в кінський гній. Парі довелося самостійно шукати прикрасу з діамантом у купі кінського гною на узбіччі дороги.
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