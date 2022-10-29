



Каждый выпитый вами стакан воды до вас пили еще 10 человек и рыб - 04.11.2022 15:28

То есть потребляемая нами вода уже была выпита другими людьми и выпущена в виде мочи 10 раз. Как несложно догадаться, вся вода на Земле – это та самая вода, которая существовала в течение последних 5 миллиардов лет.

И вода проходила не только через людей, но и через других позвоночных. Таким образом, водой мочились 25 раз. Она была мочой рыб около 10 раз, мочой млекопитающих – дважды, и в форме мочи других существ – 13 раз.



Ваша питьевая вода постоянно рециркулируется в одном из двух циклов.

Городской водный цикл доставляет воду в ваш дом, которую вы испражняетесь, а затем течет обратно к растению, где она очищается и возвращается в ваш дом.

Естественный круговорот воды - это когда ваши сточные воды сбрасываются в реку или ручей, который течет в океан, где вода испаряется, образуя облака.

Облака остывают, и вода выпадает в виде дождя, который либо попадает на велосипедную площадку, либо просачивается в грунтовые воды.

Воду, которую вы пьете из-под крана, люди уже пили до 10 раз, потому что сточные воды постоянно проходят один из двух различных циклов, прежде чем вернуться в кран вашей раковины.

Вода на Земле сегодня — это та же самая вода, которая была здесь почти пять миллиардов лет, а это означает, что вы также пьете мочу динозавра, но вода, протекающая в вашем районе, снова и снова перерабатывается на одних и тех же велосипедных установках — и смешивается между вашим домом и вашим домом. и все остальные.

Как только вы избавляете свое тело от воды, оно отправляется в путешествие к очистным сооружениям, где очищается для непосредственного использования, или идет другим путем к естественному водоему, который течет в море, прежде чем вернуться обратно к вам домой.

Хотя люди разделяли отходы и воду тысячи лет, только в начале 21 века люди усовершенствовали технику, позволяющую получать безопасную питьевую воду.

После того, как вода потребляется из крана, она сливается в канализационный трубопровод, который ведет к очистным сооружениям района, где она либо очищается для использования человеком, либо выбрасывается в окружающую среду.

После того, как вода потребляется из крана, она сливается в канализационный трубопровод, который ведет к очистным сооружениям района, где она либо очищается для использования человеком, либо выбрасывается в окружающую среду.

Количество людей, выпивших воду до вас, рассчитывается по формуле: Соотношение мочи = (общее количество выпитой воды)/(общее количество воды) = (общая биомасса когда-либо живших позвоночных* скорость мочи)/(общая вода) = (средняя биомасса позвоночных). * скорость мочеиспускания в год * годы позвоночных) / (общее количество воды).

По данным эконом. com, входные данные таковы: Рацион мочи составляет 350 миллионов лет, когда 5 миллиардов тонн влажных позвоночных мочится в восемь раз больше их массы тела в год, что составляет 14000 миллионов кубических миль мочи.

«Это означает, что атомы в вашей средней молекуле воды уже были сконцентрированы в моче примерно 10 раз. И это консервативная оценка», — говорится в сообщении в блоге.

Начало бронзового века, которое началось около 3200 г. до н.э., — это когда люди начали повторно использовать сточные воды для орошения и аквакультуры, практика, распространенная среди древних цивилизаций, живших в Китае, Египте и Месопотамии.

Римские системы сбора дождевой воды с крыш для бытовых нужд также были обнаружены в таких городах, как Помпеи, которые были разрушены горой Везувий в 74 году нашей эры.

Люди, жившие в Германии и Франции в 13 веке, строили рыбные пруды, предназначенные для приема богатых питательными веществами сточных вод, отводимых из туалетов аббатства.

В 19 веке непреднамеренное повторное использование сточных вод также имело место в различных странах из-за работы очистных сооружений, изначально спроектированных для санитарных целей, где сточные воды наносились на землю, чтобы извлечь выгоду из ее удобряющей ценности.

Сегодня в мире используются более изощренные способы преобразования сточных вод в питьевую воду, что, по сути, представляет собой бесконечный процесс рециркуляции.

Начало бронзового века, которое началось около 3200 г. до н.э. (на фото), — это когда люди начали повторно использовать сточные воды для орошения и аквакультуры — практика, распространенная среди древних цивилизаций, живших в Китае, Египте и Месопотамии.

Есть два разных цикла, через которые вода может пройти, прежде чем она потечет из крана: городской водный цикл и естественный водный цикл.

Когда вода проходит через городской водный цикл, она сначала обрабатывается на заводе, а затем отправляется в ваш дом.

После того, как вода потребляется из крана, она стекает в канализационный трубопровод, который ведет к очистным сооружениям района, где она либо очищается для использования человеком, либо выбрасывается в окружающую среду.

Вода, сбрасываемая в реку, скорее всего, течет в другой водоем, который питает завод по производству питьевой воды, где круговорот городской воды начинается заново.

В случае, если она не поступает на завод, вода попадает в океан для естественного круговорота воды или испаряется в воздух.

Морские обитатели потребляют океанскую воду несколько раз, прежде чем она испаряется, образуя облака в небе, а затем во время конденсации эта вода падает b

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