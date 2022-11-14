Експерти з України візьмуть участь у розслідуванні падіння ракети в Польщі- 17.11.2022 15:06
Президент Зеленський заявив, що українські експерти візьмуть участь у розслідуванні інциденту в Польщі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що експерти країни братимуть участь у розслідуванні падіння ракети на території Польщі
«Вчора ми отримали підтвердження, що наші спеціалісти візьмуть участь у розслідуванні [ракету у Польщі]. Поки розслідування не завершиться, ми не можемо точно сказати, які ракети чи їхні частини впали на території Польщі», - сказав він. При цьому Зеленський визнав, що Україна запускала ракети протиповітряної оборони (ППО). Звісно, у тому, що сталося винувата саме росія через те, що проводить обстріли Украіїни.
17 листопада Варшава заявила, що питання щодо надання Києву допуску до розслідування ракетного інциденту в Польщі вирішуватиметься в НАТО. Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данилов закликав до проведення спільного з'ясування обставин того, що сталося.
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