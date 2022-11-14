В Ізраїлі допустили постачання озброєнь в Україну

- 17.11.2022 14:55
В Ізраїлі допустили постачання озброєнь в Україну

Політолог Навон допустив постачання озброєння в Україну новим урядом Ізраїлю

Новий уряд Ізраїлю на чолі з Біньяміном Нетаньяху може розпочати постачання озброєнь в Україну. Такого розвитку подій допустив доктор міжнародних відносин Тель-Авівського інституту Еммануель Навон в інтерв'ю «Ленте.ру».

Політолог зазначив, що такий крок може стати відповіддю на співпрацю Росії та Ірану, зокрема повідомлення про купівлю Москвою безпілотників. "Це було сприйнято в Ізраїлі як недружній акт і розв'язало Нетаньяху руки щодо надання Ізраїлем військової допомоги в Україні", - пояснив він.

Незважаючи на те, що передбачуване використання Росією іранських безпілотників безпосередньо не загрожує Ізраїлю, сам факт постачання став для нього червоною лінією, зазначив Навон. У той же час, фахівець виключив постачання в Україну компонентів ізраїльської системи протиракетної оборони (ППО) «Залізний купол». "Це дуже просунута технологія, і навряд чи Ізраїль нею буде ділитися", - заявив він.

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Ключові слова: постачання озброєнь в Україну Ізраїль

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