В Ізраїлі допустили постачання озброєнь в Україну- 17.11.2022 14:55
Політолог Навон допустив постачання озброєння в Україну новим урядом Ізраїлю
Новий уряд Ізраїлю на чолі з Біньяміном Нетаньяху може розпочати постачання озброєнь в Україну. Такого розвитку подій допустив доктор міжнародних відносин Тель-Авівського інституту Еммануель Навон в інтерв'ю «Ленте.ру».
Політолог зазначив, що такий крок може стати відповіддю на співпрацю Росії та Ірану, зокрема повідомлення про купівлю Москвою безпілотників. "Це було сприйнято в Ізраїлі як недружній акт і розв'язало Нетаньяху руки щодо надання Ізраїлем військової допомоги в Україні", - пояснив він.
Незважаючи на те, що передбачуване використання Росією іранських безпілотників безпосередньо не загрожує Ізраїлю, сам факт постачання став для нього червоною лінією, зазначив Навон. У той же час, фахівець виключив постачання в Україну компонентів ізраїльської системи протиракетної оборони (ППО) «Залізний купол». "Це дуже просунута технологія, і навряд чи Ізраїль нею буде ділитися", - заявив він.
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