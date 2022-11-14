Буковинські поліцейські повідомили про підозри порушникам у використанні підроблених документів

- 16.11.2022 14:51
Буковинські поліцейські повідомили про підозри порушникам у використанні підроблених документів

Правоохоронці викрили жителя Прикарпаття та жителя Тернопільщини, які за допомогою фальшивих довідок намагалися перетнути державний кордон у період воєнного стану. За цими фактами слідчі поліції проводять досудові розслідування.

На контрольно-пропускному пункті «Порубне» у селі Тереблече під час проходження митного контролю двоє чоловіків, віком 31 та 34 роки використовували документи з ознаками підробки. При перетині державного кордону з Румунією порушники пред’явили для перевірки прикордонникам фальшиві тимчасові посвідчення військовозобов’язаних та довідки військово-лікарських комісій.

Слідчі відділення № 4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції повідомили про підозри фігурантам у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3 та 4 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Документи з ознаками підробки поліцейські вилучили та направили для проведення відповідної експертизи. Тривають досудові розслідування.

Процесуальне керівництво вказаних проваджень здійснює Герцаївський відділ Чернівецької окружної прокуратури.

Нагадаємо: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про Правила перетинання державного кордону громадянами України», на період дії воєнного стану забороняється виїзд за межі країни чоловікам від 18 до 60 років.

Платинова Буковина

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