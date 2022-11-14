Продление загранпаспорта Украины беженцу в Европе — все нюансы- 15.11.2022 15:24
Генеральное консульство Украины во Вроцлаве возобновило предоставление консульских услуг по продлению срока действия загранпаспорта и введению информации о детях в паспорта родителей.
✅ Необходимая запись онлайн (https://konsulat-ukrainy.pl/).
✅ Здесь перечень необходимых документов (https://wroclaw.mfa.gov.ua/prodovzhennya-pguvkvnesennya-vidomostej-pro-ditej?v=62c4694a8296a).
Юрист Виктория Коретник рассказала, какие изменения произошли в вопросах продления заграничных пасппортов украинцев в Европе.
Правительством обновлен порядок продления срока действия паспортов для выезда за границу.
Так, согласно Постановлению Кабмина от 18.10.2022 № 1185 разрешено подавать документы для продления в любое работающее территориальное подразделение ГТС Украины, посольство, консульское учреждение Украины, но только до истечения срока действия паспорта и не ранее чем за 2 месяца до даты окончания срок действия паспорта для выезда за границу. Предоставляется такая услуга бесплатно в день обращения.
Считаются действительными и удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины, паспорта граждан Украины:
в форме ID-карты, срок действия которых истек за 30 дней до 24.02.2022 и после 24.02.2022;
образца 1994 года («книжечка»), в которые не вклеена фотография лица в случае достижения им 25- или 45-летнего возраста, срок вклеивания к которым наступил за 30 дней до 24.02.2022 и после 24.02.2022.
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