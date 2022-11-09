



У Чернівецькому районі поліцейські встановлюють обставини наїзду на малолітню дівчинку - 11.11.2022 16:56

11 листопада в селі Бояни внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалася 12-річна місцева жителька. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.

Аварія сталася близько 16:20 в селі Бояни Чернівецького району. Прибувши на місце події, співробітники відділення № 6 (м. Новоселиця) Чернівецького районного управління поліції попередньо встановили, що 45-річна водійка автомобіля «Renault Sandero» допустила наїзд на дівчинку-пішохода, яка перебігала дорогу по пішохідному переходу.

У результаті ДТП травмувалася 12-річна місцева жителька. Потерпілу із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували до дитячої травматології лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.

За фактом аварії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліцейські Буковини закликають громадян неухильно дотримуватися Правил безпеки дорожнього руху. Водіям рекомендуємо дотримуватись обмежень швидкісного режиму у межах населених пунктів, особливо при під’їзді до пішохідних переходів. В той час звертаємо увагу пішоходів: переконайтесь у безпечності переходу через проїжджі частини дороги та на те, що вас бачать водії.

Платинова Буковина

Всі новини