



Поліція Буковини нагадує про безпеку на дорозі в осінньо-зимовий період - 14.11.2022 13:53

У зв’язку з погіршенням погодних умов поліцейські звертають увагу водіїв та пішоходів на прості правила безпеки дорожнього руху, які допоможуть уникнути трагічних наслідків.

Туман і мряка, ожеледь, заметіль суттєво ускладнюють дорожній рух та створюють аварійні ситуації. За таких умов на вулиці треба бути особливо уважним і не переоцінювати своїх можливостей.

Насамперед, працівники поліції радять водіям ретельно підготувати авто до експлуатації взимку. При зниженні температури повітря нижче +5°С, обов’язково замініть літні шини на зимові. Залийте в бачок омивача скла морозостійку рідину, змастіть замки й дверні ущільнювачі, перевірте і за необхідності зарядіть акумуляторну батарею. Укомплектуйте транспортний засіб лопатою, тросом, ковдрою, щіткою і скребком для очищення від снігу та льоду.

На слизькій дорозі дотримуйтеся безпечної швидкості та дистанції. Не допускайте раптової зміни швидкості транспортного засобу та уникайте різких маневрів. У випадку поганої видимості увімкніть ближнє світло фар, а під час зупинки – аварійну світлову сигналізацію.

Також водіям необхідно завжди пам’ятати про пішоходів. Переходячи проїжджу частину, люди можуть послизнутися й потрапити під колеса автомобіля, а тому обов’язково знижуйте швидкість наближаючись до пішохідних переходів і дитячих закладів.

Пішоходи теж повинні бути максимально обережними. Зверніть увагу, що на слизькій дорозі гальмівний шлях автомобіля збільшується в декілька разів, тому рухомі транспортні засоби краще пропустити і вже потім переходити дорогу.

Також рекомендуємо подбати про належне зимове екіпірування: взуття повинно бути зручним, на грубій протекторній підошві. Світлоповертаючі елементи на верхньому одязі зроблять вас помітними у темряві та в умовах поганої видимості. Навіть якщо дуже поспішаєте – не біжіть, а обережно йдіть, не відволікайтеся на розмови по телефону чи користування іншими ґаджетами.

Пам’ятайте: уважність, обережність і неквапливість – є запорукою безпеки в умовах зими як для автомобілістів, так і для пішоходів.

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