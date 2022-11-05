



Оккупанты обстреляли гражданские объекты в Донецкой области - 09.11.2022 10:52

Оккупанты обстреляли гражданские объекты в Донецкой области. По меньшей мере, два человека погибли, еще 11 — ранены

русско-оккупационные войска открывали огонь вдоль линии фронта и стреляли по гражданским объектам в Донецкой области. За сутки в регионе погибли еще по меньшей мере два человека, одиннадцать получили ранения.

Об этом говорится в возведении областных военных администраций, которое есть в распоряжении hromadske.

Отметим, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о 3 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области: в селе Константиновка, Временном Яру и Авдеевке. Впрочем, в Офисе президента отмечают о 2 погибших.

Так, вечером 8 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. Там повреждены 24 гражданских объекта, в том числе школа и частные дома, ранен 8-летний мальчик. По предварительным данным полиции, россияне выпустили по городу ракету Р-77.

Также вечером со стороны кафиров был мощный комбинированный обстрел Временного Яра ракетами, артиллерией и РСЗО. В результате этой атаки пострадали школа, детсад и частные дома. По меньшей мере, один человек погиб, 2 — ранены.

Вечером обстрелы также зафиксировали в Авдеевке, в том числе с применением российских тяжелых огнеметных систем залпового огня «Солнцепок». В результате обстрелов один человек погиб, один ранен, разрушены дома.

В ночь на 9 ноября зафиксировали обстрелы Торецкой общины, в том числе населенных пунктов Нью-Йорк, Северное, Южное, Курдюмовка, Шумы и Железное. Обстрелы продолжались и утром.

Также ночью обстреляли Северск и Соледарь, продолжались активные боевые действия вблизи ст. Майорск. россияне обстреливали также старую часть Авдеевки.

По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь. Штурмовые действия продолжались на направлениях Каменка, Веселое, Красногоровка, Промка, Опросное, Первомайское и Невельское.

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