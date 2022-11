Ситуація на війні 9 листопада 2022 року - 09.11.2022 10:46

За повідомленнями Генштабу:

Оперативна інформація станом на 06.00 09.11.2022 щодо російського вторгнення

Речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун

Слава Україні! Розпочалась двісті п’ятдесят дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території республіки білорусь. За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил республіки білорусь у якості “братської” допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил російської федерації до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.

У складі прикордонних військ республіки білорусь створюються підрозділи операторів ударних БпЛА.

Правоохоронні органи республіки білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або тих, хто критикують владу чи так звану спеціальну військову операцію російської федерації в Україні.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Попівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Гоптівка, Дворічна, Землянки, Мілове та Стариця Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Берестове, Крохмальне і Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка Луганської області та Терни і Ямполівка Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне та Соледар Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нетайлове, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Павлівка, Пречистівка та Шевченко Донецької області;

на Запорізькому напрямку – з різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Степове та Чарівне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Нова Кам’янка та Білогірка Херсонської області.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні окупантів.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

За минулу добу Сили оборони України на різних напрямках збили 5 БпЛА “Ланцет” та 4 - “Орлан”. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

Підтримуємо Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 09.11 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 77950 (+780) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2801 (+15) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5666 (+12) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1802 (+11) од,

РСЗВ / MLRS – 393 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 205 (+2) од,

літаків / aircraft – 278 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1483 (+7),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 399 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4227 (+11) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 159 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

