



росію попередили про ризик уходу в «економіку вчорашнього дня» - 10.11.2022 10:42

Економіст ВШЕ Гімпельсон попередив про ризик уходу в «економіку вчорашнього дня»

Поєднання жорстких санкцій, контрсанкцій та прагнення майже до повного імпортозаміщення створює сильний шок для людського капіталу в росії, який змушений адаптуватися під закриту «економіку вчорашнього дня» замість ринкової, зазначив директор Центру трудових досліджень НДУ ВШЕ Володимир Гімпельсон у статті «Людський капітал в епоху та контрсанкцій: деякі перерозподільні наслідки».

Адаптація до санкцій веде до поширення більш простих і старих технологій та уникнення нових, зазначає експерт. "Можна очікувати втрати значної частини людського капіталу, створеного для використання в умовах відкритої економіки, вбудованої у глобальні ланцюжки", - попереджає про ризики Гімпельсон.

Він вважає, що слід очікувати на недовикористання раніше накопичених знань і навичок через технологічне спрощення економіки. Експерт також упевнений, що головна роль у створенні та адаптації людського капіталу буде у тих, хто раніше програвав у рамках глобальної та відкритої конкуренції. Погіршувати проблему нестачі передових технологій, за оцінкою Гімпельсона, будуть обмеження для російської науки.

Раніше глава російського Центробанку Ельвіра Набіулліна закликала не применшувати впливу санкцій на економіку країни та світу.

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