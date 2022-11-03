



Поліцейські Буковини задокументували факт шахрайства відносно жительки Боянської громади - 07.11.2022 11:49

4 листопада на спецлінію «102» надійшло повідомлення від буковинки про те, що невідомий чоловік шахрайським шляхом заволодів її відеокартою, вартістю 13 тисяч гривень. Наразі за цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановлюють осіб, причетних до скоєння цього протиправного порушення.

66-річна жителька села Бояни зателефонувала до поліції та повідомила, що внаслідок шахрайських дій невідомий чоловік заволодів відеокартою до комп’ютера. Сума збитків завданих заявниці становить 12 тисяч гривень. Жінка розповіла, що розмістила на одному із сайтів оголошення про продаж комплектуючої частини до комп’ютерної техніки. Згодом до неї зателефонував потенційний продавець та попросив про зустріч.

В подальшому, буковинка зустрілася із невідомим чоловіком в селі Бояни. Під час зустрічі покупець запропонував жінці 1000 гривень авансу, а після перевірки справності відеокарти доплатить 12 тисяч гривень. Як тільки шахрай отримав бажаний товар втік з місця події в невідомому напрямку.

Поліцейські внесли відомості про вказаний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі співробітники поліції проводять всі необхідні слідчо-розшукові дії для встановлення особи правопорушника.

Поліція Буковини застерігає громадян бути обережними та в жодному випадку не довіряти незнайомцям.

Джерело: Фото ілюстрація

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