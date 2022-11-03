



У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями, загинула 13-річна дитина - 06.11.2022 12:49

Аварія на автостраді А4 відбулася біля Тарнова. Автобус іхав з українцями, загинула 13-річна дитина, 3 людини, в тому числі 6-річна дитина в лікарні. Трагічна аварія автобуса А4 біля Тарнова. 5 листопада 2022 року померла 13-річна дитина, громадянин України.



На 4 на автомагістралі А4 (між виїздом Tarnów-Centrum і Dębica) сталася трагічна аварія за участю двох транспортних засобів: пасажирського автобуса та легкового автомобіля. До 11.30 дорога в напрямку Жешува була перекрита.

Аварія сталася у суботу, 5.11.2022, бл 4 ранку на сумнозвісному 507-му кілометрі автомагістралі А4 біля Тарнова. На ньому часто трапляються аварії.

За даними поліції, водій автобуса, рухаючись у напрямку Жешува, обганяючи вантажівку, на мокрій дорозі не впорався з керуванням, виїхав на ліву зелену смугу, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Всередині було шестеро осіб (громадяни України їхали автобусом).

– 13-річна дитина, яка є громадянкою України, загинула на місці. Жінка з 6-річною дитиною звернулися до лікарні, - повідомляє Павел Клімек, прес-офіцер поліції Тарнова.

Однак це ще не кінець. Внаслідок різкого гальмування вантажівки легковий автомобіль зачепив задню частину вантажівки, яка потім врізалася в огорожу з правого боку. На щастя, ні водій, ні пасажир не постраждали. На місце направлено численні SIS та гелікоптер Польської медичної авіарятувальної служби, який повернули назад під час польоту. Після аварії на А4 поблизу Тарнова дорога в напрямку Жешува була заблокована на 7 годин

З моменту аварії автомагістраль А4 в напрямку Жешува залишалася непроїзною. Технічні служби розстебнули межі смуг, щоб вантажівки та автобуси, які застрягли в ДТП, могли продовжити рух. На попередній ділянці відкрили ворота на технологічну дорогу, завдяки чому легкові автомобілі могли об’їжджати аварію. Дорога була перекрита до 11.30.

Платинова Буковина, Чернівці

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