



В Україні запрацював Національний кадровий резерв - 04.11.2022 09:32

03 листопада 2022 року Міністерство економіки України, Державна Служба Зайнятості України та Асоціація інноваційної та цифрової освіти презентувала старт роботи Національного Кадрового Резерву.

«Місія Національного Кадрового Резерву – запустити в Україні ефективний соціальний ліфт, який за допомогою штучного інтелекту сприятиме українцям знайти роботу або відкрити власну справу. Завдання держави – забезпечити розвиток людського капіталу в Україні, адже саме людський капітал, тобто Людина – сьогодні є найціннішим активом будь-якої крани у сучасному світі» – заявила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Національний Кадровий Резерв безкоштовно доступний 24/7 всім українцям, незважаючи на місце перебування під час та після завершення воєнних дій.

«Вибір професії, як і вибір в якій сфері відкрити власну справу – завжди не простий. І держава повинна допомогти кожному українцю не помилитись і зробити цей вибір свідомо, адже від нього залежить подальша кар’єра людини: буде вона успішною чи ні», – повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

Національний Кадровий Резерв включає три кроки:

визначення власних здібностей до професій, рівня володіння найзатребуванішими навичками на ринку праці та схильності до підприємництва,

обрання роботи за допомогою Єдиного Порталу Вакансій, проходження комплексного навчання підприємництву.

«Ми розробили штучний інтелект, який точно та швидко визначить пул професій для кожної людини, у відповідності до її здібностей, а також рівень володіння м’якими навичками (soft skills), яким найбільше приділяють увагу роботодавці при прийомі на роботу та схильності до ведення власного бізнесу», – говорить заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти Дмитро Бондаренко: «Всі ці дані автоматично формуються у Інтерактивному Резюме, яке людина може переслати роботодавцю через Єдиний Портал Вакансій або роздрукувати та взяти із собою на співбесіду».

Інтерактивне Резюме дозволить людини мати перевагу у роботодавця перед іншими претендентами зі стандартними резюме, адже містить саме ту інформацію, яка потрібна рекрутеру для розуміння відповідності до вимог актуальної вакансії.

Якщо штучний інтелект виявив, що людина має схильність до ведення власної справи – в рамках Національного Кадрового Резерву працює комплексне навчання підприємництву, яке містить необхідні знання для успішного розвитку бізнесу. Навчальний контент складається з мультимедійних курсів у міжнародному форматі SCORM та майстер-класів провідних бізнес-тренерів: Андрія Длігача, Ваче Давтяна та Володимира Страшка. За підсумками успішного завершення курсу система автоматично генерує іменний сертифікат з унікальним номером.

Платинова Буковина

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