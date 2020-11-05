



В росіїі хочуть заборонити іноземні слова - 05.11.2022 09:20

Уряд росії вніс до держдуми федеральний законопроект про використання іноземних слів у роботі чиновників та держорганів

Ініціатива має допомогти очистити російську мову від «надмірного вживання» закордонних визначень. Уряд пропонує не лише позбутися запозичених виразів, а й навіть створити довідники та нормативні словники, які дозволять відокремлювати «наші» словосполучення від «не наших».

Чи заберуть при цьому у чиновників та держорганів іноземні засоби пересування, іноземні смартфони та іноземні брендові шмотки, доки не уточнюється.

Уряд запропонував створити нормативні словники для випадків, коли російська мова вживається як державна. Йдеться про вживання мови чиновниками та органами влади

Уряд запропонував заборонити чиновникам використовувати в роботі іноземні слова, які мають загальновживані аналоги в російській мові. Законопроект розміщений у базі Держдуми.

Автори ініціативи вважають, що вона допоможе захистити російську мову «від надмірного вживання іноземних слів».

Як йдеться у пояснювальній записці, законопроект «підкреслює об'єднуючу роль російської мови як державної мови» Росії в «єдиній багатонаціональній державі», розширює та уточнює сфери, в яких використання державної мови є обов'язковим.

За законом використовувати російську мову як державну у своїй роботі зобов'язані органи влади та чиновники. Для таких випадків уряд пропонує створити нормативні словники, граматики та довідники, які фіксуватимуть норми сучасної російської літературної мови при її використанні як державну.

Філологи оцінили заклик Матвієнка замінити слова «воркшоп» та «бебіситтер»



Порядок формування та затвердження списку нормативних словників, а також вимоги до них визначатиме уряд. Воно ґрунтуватиметься на пропозиціях своєї комісії з російської мови.

Про те, що треба обмежити використання іноземних слів, які мають російські аналоги, раніше заявляла спікер ради федерації Валентина Матвієнко. «Мене просто коробить те, що відбувається з нашою російською мовою. Коли на урядовому рівні [говорять] "кешбек", "кешбек". Не розуміють люди похилого віку, що таке кешбек. Чому не можна російський аналог — повернення грошей? — казала вона у грудні минулого року.

У червні цього року Матвієнко знову порушила тему засилля іноземних слів у російській мові та запропонувала знайти законодавче вирішення цієї проблеми. Як приклад, вона прочитала вірш, у якому були такі рядки: «А у нас сьогодні воркшоп (навчальне заняття), а у вас? А у нас тут бебіситтер хайпанула (няня влаштувала навколо себе галас), не те слово».

У той же час, опитані в росії філологи зазначали, що боротьба з іноземними словами марна, а їхня поява — неминучий процес. За словами доктора філологічних наук, професора, завідувача відділу в Інституті російської мови Анатолія Баранова, тема засилля іноземних слів виникає постійно: навіть коли він був ще студентом, їм показували записку Володимира Леніна, що треба звернути увагу на «погане використання російської мови». «Ще раніше були слов'янофіли, які пропонували замість слова «калоші» говорити «мокроступи». Це абсолютно безглузда витівка, яка нічого не дасть», — вважає Баранов.

За його словами, іноземний вплив на мову відбувається завжди. «Є життя практичне. Був грецький вплив, німецька та французька мови. Зараз англійська. Це неминучий процес. Мова сама забере те, що потрібно», - сказав філолог.

Платинова Буковина

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