



Буковинські поліцейські посилили профілактичні заходи для зниження аварійності на автодорогах - 03.11.2022 08:52

Упродовж січня-жовтня цього року на території обслуговування поліцейських ГУНП в Чернівецькій області сталося 575 ДТП, у результаті яких загинуло 38 людей, травмувалося – 191. Зменшення кількості аварій на 29% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року правоохоронці зафіксували на автошляхах міжнародного та національного значення. Поліцейські систематично здійснюють відпрацювання з учасниками дорожнього руху щодо підвищення безпеки та зниження рівня аварійності.

Так, сьогодні, 3 листопада, на автодорозі регіонального значення Р-62 співробітники сектору реагування патрульної поліції №1 (м. Сторожинець) зафіксували, зокрема, такі порушення ПДР:

- перехід пішоходів у невстановленому місці;

- перетин водіями суцільної смуги;

- неувімкнені денні ходові вогні або ближнє світло фар авто поза населеним пунктом.

Подібні ситуації на автошляхах Буковини є найтиповішими, каже інспектор СРПП відділення поліції №1 (м. Сторожинець) Іван Савюк.

– Щоб не допустити збільшення кількості ДТП та створення аварійних ситуацій, поліцейські цілодобово патрулюють території обслуговування. Наразі співробітники СРПП проводять посилені превентивні заходи. За статистикою, найпоширенішими причинами аварій є порушення правил маневрування, обгону, переїзду перехресть, перевищення безпечної швидкості, недотримання дистанції, керування транспортним засобом у нетверезому стані, виїзд на смугу зустрічного руху. Ми закликаємо громадян бути відповідальними на дорогах і дотримуватися Правил дорожнього руху. Важливо: у період відключень світла рекомендуємо пішоходам подбати про безпеку у темряві: використовувати світлоповертальні елементи на одязі, взутті, або ліхтарики, – нагадує лейтенант поліції.

Завдяки відпрацюванню території обслуговування співробітники відділення поліції №1 (м. Сторожинець) за десять місяців цього року зафіксували зниження кількості ДТП на 42% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так, протягом січня-жовтня 2022 року тут трапилося 145 аварій, у яких загинуло 5 осіб та 12 травмувалося.

Правоохоронці нагадують громадянам: при виявленні осіб, які порушують Правила дорожнього руху, поліцейські реагують відповідно до чинного законодавства.

Поліцейські Буковини закликають учасників дорожнього руху бути пильними та відповідальними на автошляхах і пам’ятати: безпека на дорозі – запорука здоров’я та життя громадян.

Платинова Буковина, Чернівці

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