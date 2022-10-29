Оперативне зведення Генштабу ЗСУ на ранок 4 листопада. Ключові моменти:

- 04.11.2022 09:01
Оперативне зведення Генштабу ЗСУ на ранок 4 листопада. Ключові моменти:

Оперативне зведення Генштабу ЗСУ на ранок 4 листопада. Ключові моменти:

– підрозділи ЗСУ відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Верхньокам'яне, Спірне, Мар'їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області;

- Минулої доби російські війська завдали 4 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснив більше 45 обстрілів з РСЗВ. Про ці дії постраждали близько 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та інших областей;

– українська авіація вразила 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, підрозділи ракетних військ та артилерії – пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Сили ППО збили 3 БПЛА.

Раніше ми повідомляли, що У росії звільнили 4 генералів, які командували вторгненням в Україну 

Платинова Буковина

Ключові слова: Оперативне зведення Генштабу ЗСУ 4.11.22

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