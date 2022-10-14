



У росії звільнили 4 генералів, які командували вторгненням в Україну - британська розвідка - 19.10.2022 09:10

На думку аналітиків, у армії росії з'являється все більше проблем через брак офіцерів, часті кадрові перестановки, непідконтрольність рішень та одноосібні рішення командувача.Розстріл 15 жовтня на полігоні під Бєлгородом - підтвердження того, що в армії рф хаос - адже до загибелі військовослужбовців призвели образливі висловлювання офіцера на адресу новобранців з етнічних меншин росії.

Сергій Суровікін: що відомо про нового командувача російських військ в Україні

Командувачем об'єднаного угрупуванням російських військ призначено генерала армії Сергія Суровікін, оголосило в суботу російське міністерство оборони. Про репутацію цієї людини достатньо сказати, що її призначення вітали Рамзан Кадиров та Євген Пригожин, а правозахисники та британські військові давно говорять про його особливу жорстокість.

Сергій Суровікін вперше потрапив у поле зору російських ЗМІ у серпні 1991 року, під час зіткнень у Москві прихильників Бориса Єльцина з лояльними ГКЧП військовими. Суровікін у званні капітана командував колоною БМП Таманської дивізії, що зіткнулася із захисниками Білого дому у тунелю на Садовому кільці.

Суровікін вимагав поступитися йому дорогою і робив попереджувальні постріли, але у військових почали кидати каміння та пляшки. Суровікін наказав йти на прорив, після чого кільком БМП вдалося прорвати барикади і заїхати в тунель, а захисники Білого дому почали залазити за решту машин. В результаті БМП на смерть задавили трьох москвичів - загинули Дмитро Комар, Ілля Кричевський і Володимир Усов.

Після путчу Суровікін сім місяців провів у слідчому ізоляторі "Матроська тиша", чекаючи на суд. Проте звинувачення з нього зняли на підставі того, що він виконував наказ.

1995 року, будучи слухачем Військової академії імені Фрунзе, Суровікін потрапив під суд за звинуваченням у продажу пістолета. Він не визнавав вину та стверджував, що його "підставили". Військовий суд Московського гарнізону визнав його винним за трьома статтями, пов'язаними з незаконним обігом зброї. Суровікін отримав рік умовно, пізніше судимість зняли.

2002 року Суровікін закінчує Військову академію Генштабу, а через два роки знову потрапляє у скандал. Служачи начальником дивізії в Єкатеринбурзі, він викликав до свого кабінету свого заступника, полковника Андрія Штокала, який застрелився прямо в нього в кабінеті після, як писали ЗМІ, "розмови на підвищених тонах". До цього, у березні того ж року на тлі місцевих виборів товариш по службі Суровікіна звинуватив його та ще кількох старших офіцерів у тому, що вони побили його через політичні розбіжності. Пізніше він забрав свою заяву із прокуратури.

У червні 2004 року Суровікін був призначений командиром 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії, дислокованої в Чечні. Декілька разів підлеглих Суровікіна звинувачували у правопорушеннях. Найгучнішим із них була "зачистка" у станиці Бородиновська. 2005 року батальйон "Схід" зі складу дивізії напав на станицю. За свідченнями свідків, бійці вривалися в будинки, грабуючи та побиваючи, стали зганяти жителів аварської та російської національностей у двір школи. Всі чоловіки були пов'язані і покладені обличчям у землю у дворі школи і так провели шість годин під зливою, піддаючись побиттям.

Суровікін тоді сказав, що звинувачення на адресу солдатів спрямовані на те, щоб "порочити" командира батальйону Сулима Ямадаєва, який згодом отримав звання Героя Росії, а потім убитого в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"У 2014 році генерал-полковник Сергій Суровікін, командувач Східного військового округу, працює чомусь не у себе в Східному Сибіру, ​​а в Ростовській області, де керує відправкою на південний схід України підпорядкованих йому танкових частин, горезвісних "бурятських танкістів"" , - писав Волков у Фейсбуці" у 2016 році. Офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Змінивши кілька посад у міністерстві оборони, у березні 2017 року Суровікін очолює російське авіаційне угруповання у Сирії.

Під командуванням Суровікіна російська авіація підтримувала з повітря наступ лояльних Башару Асаду сил, що включало бомбардування сирійських міст, що знаходилися під контролем опозиції. У листопаді того ж року Суровікін, який до того року не служив в авіації, призначається на посаду головнокомандувача Повітряно-космічними силами - це перший подібний випадок в історії цього виду збройних сил.

Платинова Буковина

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