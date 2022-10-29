У Британії через кризу впав попит на вищу освіту- 01.11.2022 09:34
Bloomberg: британські студенти можуть відмовитись від вищої освіти на тлі кризи
Британські студенти мають труднощі через інфляцію, у зв'язку з чим робота з мінімальною заробітною платою стає більш привабливою, заявив старший економіст-дослідник IFS Бен Уолтман. Його слова наводить агентство Bloomberg.
"Скорочення освітніх кредитів підштовхне студентів з низькими доходами до відмови від навчання в університеті", - заявив він. За даними агентства, скорочення становило 11 відсотків порівняно з 2020-2021 роками.
Так, найбільше зростання цін на продукти харчування та електрику вплинули на найбідніші верстви населення. Уолтман також зазначив, що вартість навчання в університетах країни завжди була гострою проблемою для студентів із сімей з низьким достатком, проте за поточної кризи вища освіта стала ще недоступнішою.
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Раніше повідомлялося, що влада Болгарії знайшли спосіб знизити ціни на газ для населення вдвічі. Частково послабити тиск на населення допоміг початок постачання газу з Азербайджану, які стали можливими завдяки запуску міжсистемного болгарсько-грецького газопроводу.
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