



Підігрів сидінь шкідливий для здоров'я - 01.11.2022 09:20

Лікарі попереджаютьпро небезпечний вплив підігріву сидінь

Лікар Ілля Новенко: людям із простатитом чи циститом використання підігріву сидінь заборонено

Дія тепла в районі тазу, наприклад, від сидінь з підігрівом, небезпечна для чоловіків і жінок. Зокрема, це стосується водіїв і пасажирів, які зараз страждають або перенесли раніше простатит або цистит. Про це розповів практолог Ілля Новенко у ​​розмові з спецкором.

"Сьогодні практично будь-який автомобіль має систему підігріву сидінь або оснащений для цих цілей власником спеціальними чохлами, але, на перший погляд, така корисна в умовах суворого клімату функція при неправильному використанні може завдати серйозної шкоди здоров'ю водія", - зазначив лікар.

Фахівець попередив , що точковий тепловий вплив несприятливо впливає на водіїв та пасажирів, які страждають на простатит, цистит або уретрит. Також використання підігріву сидінь суворо заборонено і для людей із доброякісними та злоякісними новоутвореннями в області тазу.

За словами акушера-гінеколога, підігрів сидінь слід включати під час прогріву автомобіля, перевірки його технічного стану, струшування листя або снігу. «Цього часу цілком достатньо для того, щоб крісло стало теплим. Як тільки ви сідаєте за кермо і починаєте рух, підігрів необхідно відключити», - наголосив Новенко .

Раніше акушер-гінеколог, керівник експертного центру жіночого здоров'я Інституту репродуктивної медицини Рокволана Марія Селпенко повідомила, що за хибною вагітністю, яка може виникати у жінки до двох разів на рік, ховаються звичайні хвороби.

Довідково:

Підігрів сидінь це спеціальний електричний пристрій, який встановлюється на сидіння водія і переднього пасажира. Як правило, блок підігріву сидінь встановлюється не тільки на сидіння крісла, але і на його спинку, щоб забезпечити водію та пасажиру високий рівень комфорту.

Система підігріву працює від електромережі транспортного засобу, а тривалість нагрівання становить лише кілька хвилин, після чого підігрів сидінь підтримує стабільну температуру.

Види підігріву

Сучасні виробники пропонують два види підігріву автомобільних крісел: знімний (накидний) і вбудований.

Знімний підігрів кріпиться до сидінь липучками або лямками. При необхідності він легко знімається та встановлюється повторно самим водієм. Основним недоліком цього виду підігріву вважається ненадійність кріплення. Система може сповзати в процесі водіння, а оскільки електроживлення здійснюється з автомобільного прикурювача, можна підігрівати тільки одне з передніх сидінь. Щоб встановити обігрівач ще на одне сидіння, потрібно вставити в прикурювач спеціальний трійник, який може створювати незручності через велику кількість проводів в салоні. Однак саме такі системи мають високий споживчий попит через простоту монтажу і невисоку вартість.

Підігрів, що вбудовується, встановлюють під оббивкою сидінь, тому він не псує естетичний вигляд автосалону і не сповзає в процесі експлуатації. Електроживлення здійснюється через спеціальний блок, підключений безпосередньо до електромережі машини. Таким чином, прикурювач залишається вільним, а регулювати температуру можна за допомогою спеціального реле.

Недоліком вбудованого підігріву є відносна складність монтажу. Для його встановлення потрібно повністю зняти та розібрати сидіння. Такі системи розроблені не лише для передніх, а й для задніх сидінь.

У каталозі інтернет-магазинів представлений широкий вибір систем підігріву знімного типу (накидки), які можна легко встановити чи зняти самостійно. Щоб вибрати підігрів, потрібно виміряти довжину і ширину сидіння, щоб система точно відповідала розміру сидінь.

Підібрати підігрів сидінь також можна за ціною, виробником, типом нагрівального елемента (вуглецевий матеріал або вуглеволокно) і наявністю системи автоматичного відключення.

Для оформлення замовлення достатньо додати обраний товар у кошик та заповнити спеціальну форму, або скористатися послугою замовлення в один клік. Ви просто вказуєте свій контактний номер, а менеджери інтернет магазину, яки й ви обрали, зв'язуються з вами для оформлення замовлення.



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