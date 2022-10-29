



В рфії заявили про страх Зеленського зустрічатися з Путіним - 02.11.2022 10:07

Депутат держдуми від Криму шеремет заявив, що Зеленський боїться особистої зустрічі Путіним - про це йдеться на сайті відомства.



Депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет заявив, що президент України Володимир Зеленський боїться особистої зустрічі із полодимиром путіним.

На думку парламентаря, український президент «просто злякався». «За очі він може багато чого наговорити у своїх відеороликах, щоки надувати, хоробритися, але коли настає час особистих переговорів, коли приходить час подивитися в очі, то одразу дає задню», — сказав шеремет.

Депутат вважає, що участь Зеленського у саміті G20 ні до чого, оскільки там будуть справжні господарі України – влада США та Великобританії.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав умову своєї участі у саміті G20. З його слів, він відмовиться від поїздки, якщо на конференцію приїде російський лідер Володимир Путін. При цьому він зазначив, що Київ готується до саміту, що відбудеться 15-16 листопада на острові Балі.

Нагадаємо:

Індонезія залучає військову техніку задля безпеки саміту G20 - 2022

Командувач національної армії Індонезії генерал Андіка Перкаса заявив, що армія країни задіяє дванадцять бойових кораблів і чотири винищувачі, що належать ВПС Індонезії, для забезпечення безпеки саміту G20 на Балі 15-16 листопада 2022 року, повідомляє агентство ANTARA.

"ВМС Індонезії задіють дванадцять бойових кораблів, дислокованих навколо острова Балі, у тому числі і для забезпечення безпеки та допомоги військовим кораблям країн-учасниць", - заявив Перкаса під час прес-конференції в Джакарті в четвер.



Він додав, що для забезпечення безпеки саміту з повітря ВПС Індонезії підготували чотири винищувачі, а саме два літаки F-16, Су-27 та Су-30. Підготовлено також тринадцять гелікоптерів та два літаки "Геркулес". "Про всяк випадок ми також підготували один літак Boeing VIP", - сказав Перкаса.

За даними збройних сил Індонезії, підготовлено також 19 авіабаз, які використовуватимуться під час саміту G20.

Генерал Перкаса зізнався, що особисто відвідував місця проведення заходу кілька разів, перевіряючи їхню придатність з точки зору безпеки.

Сімнадцятий за рахунком саміт G20 відбудеться на Балі 15-16 листопада 2022 року. Саміт стане кульмінацією серії зустрічей на рівні міністрів, робочих груп та груп із взаємодії, що відбулися протягом року головування Індонезії у G20.

Три пріоритетні питання, які будуть поставлені на саміті, — глобальна архітектура охорони здоров'я, перехід до сталої енергетики та цифрова трансформація.



G20 – це багатосторонній форум співпраці, до якого входять 19 країн та Європейський Союз. На частку G20 припадає понад 60% населення світу, 75% світової торгівлі та 80% світового валового внутрішнього продукту (ВВП).



До складу G20 входять Південна Африка, Сполучені Штати Америки, Саудівська Аравія, Аргентина, Австралія, Бразилія, Індія, Індонезія, Великобританія, Італія, Японія, Німеччина, Канада, Мексика, Південна Корея, Росія, Франція, Китай, Туреччина та Європейський Союз.

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