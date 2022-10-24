Цукерберг збіднів на 11 мільярдів доларів за день

- 27.10.2022 11:54
Цукерберг збіднів на 11 мільярдів доларів за день

Марк Цукерберг збіднів на 11 мільярдів доларів на день

Статки Марка Цукерберга звалилися за день на 11 мільярдів доларів, після того, як акції Meta обвалилися 27 жовтня майже на чверть на тлі звіту про зниження виручки. Тепер його капітал оцінюється в 36 мільярдів доларів, випливає із даних Forbes Real-Time.

Збіднілий мільярдер опустився з 25-го на 29-е місце у списку найбагатших людей світу. До закриття торгів 27 жовтня акції Meta подешевшали до найнижчого рівня з грудня 2016 року.

Тим часом глава Amazon Джефф Безос може втратити 23 мільярди доларів свого статку. Акції його компанії впали на 21 відсоток на закритті торгів 27 жовтня.

Раніше повідомлялося, що найбагатші люди Китаю втратили дев'ять мільярдів доларів через падіння акцій їхніх компаній. Спад пішов за переобранням Сі Цзіньпіна генеральним секретарем ЦК Комуністичної партії Китаю на третій термін.

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