



Росіяни, будучи на Харківщині, погрожували написати лайку у Вашингтоні - 28.10.2022 10:30

Росіяни, будучи на Харківщині, погрожували написати лайку у Вашингтоні

"Наскальний живопис", що відображає світогляд "другої армії світу", виявили у Харківській області бійці тероборони.

"Такий графічний шедевр російських окупантів було знайдено в одному із звільнених населених пунктів у Харківській області", - зазначили у прес-службі Харківської окремої бригади територіальної оборони.

На стіні, мабуть, захопленої російськими окупантами квартири або будинку, красується «глибокодумний» напис: «І на стінах Вашингтона ми напишемо слово х@й». Напис зроблений червоною фарбою друковані літери.

«Авторський колектив, який створив цей шедевр поп-арту, тимчасово припинив роботу через художні суперечки. Половину змалювала наша арта, а друга половина «кистує» щосили за поребрик», — повідомили про долю невизнаних художників тероборонці.



Як ми раніше повідомляли, наступ ЗСУ у Харківській області. Українська армія перерізала дорогу на Ізюм, російським військам загрожує оточення



Російське командування намагається не допустити оточення Ізюмського угруповання на півдні Харківської та півночі Донецької областей. На Харківсько-Ізюмський напрямок, де українські війська у багатьох місцях прорвали російську оборону, швидко перекидаються резерви. Ситуація для російської армії на цій ділянці фронту стає все більш загрозливою.

П'ятничний брифінг російського міноборони відбувся пізніше за звичайний, але за змістом мало відрізнявся від попередніх. Про територіальні втрати в ньому не було сказано жодного слова. Єдиним сигналом російського оборонного відомства про те, що на фронті щось пішло не так, стало викладене відео перекидання бронетехніки та особового складу на харківський напрямок.

Російські військові кореспонденти на місцях надають більш відверту інформацію. "Йде масове перекидання повітряним способом підкріплення під Куп'янськ та Ізюм, - передає військовий репортер ВДТРК Євген Піддубний. - "Корови" (важкі транспортні вертольоти Мі-26. - Бі-бі-сі) приземляються практично біля лінії зіткнення. Підготовлено кілька точок приземлення. Гелікоптери Мі-26 доставляють бронетехніку та особовий склад. Бійці прямують у бій, щоб відкинути супротивника і не допустити подальших проривів".

Голова окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев повідомив у четвер вранці про бої в районі селища Шевченкове та те, що місто Балаклія "по суті не контролюється". А після обіду він проінформував уже про евакуацію мешканців із Куп'янська та Ізюму.

У середу ввечері офіційний телеграм-канал президента України Володимира Зеленського опублікував відеозвернення бійців спецпідрозділу "Кракен" ГУР міноборони. "Пан президент, місто Балаклія Харківської області взято під контроль, наказ виконаний. Російські війська відійшли", - повідомляє військовий, стоячи на даху багатоповерхівки, на якій майорить український прапор.

Американський "Інститут вивчення війни" (ISW) вважає, що українські сили, найімовірніше, захоплять Куп'янськ протягом найближчих 72 годин. ISW зазвичай дуже обережний в оцінках. На його карті бойових дій позначено лінію просування ЗСУ, підтверджену достовірними джерелами.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини