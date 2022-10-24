У Чернівцях слідчі поліції встановлюють обставини наїзду на пішохода- 28.10.2022 10:15
Учора 27 жовтня внаслідок аварії травмувався 64-річний чернівчанин. За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 14:50 на вулиці Героїв Майдану обласного центру. Прибувши на місце аварії, співробітники Чернівецького райуправління поліції попередньо встановили, що 63-річний водій автомобіля «Skoda», виїжджаючи з паркувального майданчика, допустив наїзд на пішохода.
У результаті ДТП травмувався 64-річний місцевий житель. Потерпілого із тілесними ушкодженнями медики госпіталізували до лікарні для надання відповідної допомоги.
За фактом аварії слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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