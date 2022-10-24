День народження богині знань та освіти Сарасвати (Saraswati)

- 24.10.2022 09:31
День народження богині знань та освіти Сарасвати (Saraswati)

Кожного року Індійці святкують день народження богині знань та освіти. Це свято прославляє Сарасвати (Saraswati) - богиню знань та освіти. Васант означає Весна, а Панчамі – це п'ятий день двотижневого циклу місяця, що росте в січні (або лютому) місяця Мага (Magh). Вважається, що цього дня народилася богиня Сарасваті, і водночас розпочався весняний сезон – Васант риту (Vasant Ritu).

Сарасвати є дочкою Шиви та Дурги. У Брахми, Вішну та Шиви, кожного з них є дружина – Шакти. Сарасвати – це Шакти Брахми. Вона – саме втілення мудрості, знання та освіти. Сарасвати управляє мудрістю та мистецтвами, вона винайшла писемність. Тому вважається, що Сарасваті наділяє людину силою мови, мудрістю та освіченістю.

Сарасвати зображують білою жінкою у білій сукні, що сидить на квітучому білому лотосі. Вона прикрашена білими намистами з перлів та квітами. У Сарасвати чотири руки, що представляють чотири аспекти людської особистості у пізнанні: розум, інтелект, пробудження та его. Двома руками вона грає музику кохання та життя на струнному інструменті, званому Veena, який подібний до ситара, багатострунного індійського музичного інструменту з багатшим, оркестровим звуком.

Васант Панчі не є національним святом Індії, але школи закриті, і учні беруть участь в прикрашанні та аранжуванні місць богослужіння. А за кілька тижнів до свята у школах організовуються різні музичні конкурси, дискусії та круглі столи, спортивні та інші змагання. Призи лунають у день свята Васант Панчами.

Один з найпопулярніших видів спорту в Індії – запуск паперових зміїв – також асоціюється з Васант Панчамі.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Сарасвати Saraswati

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