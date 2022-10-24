Співробітники поліції розслідують обставини наїзду на пішохода у Чернівцях

- 27.10.2022 10:07
Співробітники поліції розслідують обставини наїзду на пішохода у Чернівцях

Унаслідок аварії постраждав житель Тернопільської області. Наразі чоловік перебуває в лікарні. Слідчі Чернівецького районного управління поліції розпочали за цим фактом кримінальне провадження.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 26 жовтня на проспекті Незалежності обласного центру.

Попередньо поліцейські встановили, що 21-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz» допустив наїзд на 21-річного жителя міста Чортків, який переходив дорогу в межах пішохідного переходу. У результаті ДТП пішохід отримав травму голови та перелом ребер. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні.

Слідчі поліції внесли відомості про автопригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Поліція Буковини закликає усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися правил безпеки на дорозі. А також наголошує на необхідності виділятися у темний час доби світлоповертальними елементами на одязі. Бережіть себе та оточуючих!

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: ДТП Чернівці, жовтень 2022, новини Чернівціів

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