Україна просить поставити їй більше зброї

- 24.10.2022 09:57
Україна просить поставити їй більше зброї

За словами прем'єр-міністра Шмигаля, додаткова зброя та боєприпаси необхідні для перемоги у війні з Росією

Прем'єр-міністр України заявив, що Україні потрібно більше зброї та боєприпасів, щоб перемогти у війні з Росією.

Денис Шмигаль заявив журналістам на конференції з відновлення України у Берліні, що Київ отримав значну підтримку у вигляді зброї та підготовки військовослужбовців.

При цьому він додав: "Нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше боєприпасів, щоб перемогти в цій війні".

"Нам потрібні танки від наших партнерів, від усіх наших партнерів, нам потрібна важка бронетехніка, нам потрібні додаткові артилерійські підрозділи, гаубиці", - сказав він.

Україна та її союзники координують військову допомогу у так званому «рамштайнському форматі», названому на ім'я американської авіабази в Німеччині, де раніше цього року відбулася перша зустріч, присвячена цій проблемі.

Платинова Буковина Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Ілон Маск купив Twitter за $44 млрд Маск все ж таки закрив угоду про купівлю соціальної мережі
- 28.10.2022 11:22
Росіяни, будучи на Харківщині, погрожували написати лайку у Вашингтоні "Наскальную живопись", отражающую мировоззрение
- 28.10.2022 10:30
Загран паспорта Украины в Европе больше не продляют! Как сообщила юрист Виктория Коретник
- 28.10.2022 10:22
У Чернівцях слідчі поліції встановлюють обставини наїзду на пішохода Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 14:50 на вулиці Героїв
- 28.10.2022 10:15
Цукерберг збіднів на 11 мільярдів доларів за день Статки Марка Цукерберга звалилися за день на 11
- 27.10.2022 11:54
Антон Кросовський - психопат. Думка експерта Риторика ненависті російських пропагандистів може призвести до зростання кількості військових злочинів
- 27.10.2022 10:38
Співробітники поліції розслідують обставини наїзду на пішохода у Чернівцях Унаслідок аварії постраждав житель Тернопільської області.
- 27.10.2022 10:07
Гра Авіатор та унікальність ігрового процесу Авіатор казино. Як грати та заробляти гроші у разі перемоги. Онлайн слот Авіатор зі своїми унікальними правилами гри
- 27.10.2022 09:00
Витрати росіян на антидепресанти у січні – вересні 2022 року зросли на 70%. За дев'ять місяців цього року росіяни купили 8,4 млн. упаковок
- 24.10.2022 12:23
На Буковині поліція проводить додаткові безпекові заходи У зв’язку із віяловими відключеннями електроенергії поліцейські посилили
- 24.10.2022 10:17

Всі новини