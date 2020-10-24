



Україна просить поставити їй більше зброї - 24.10.2022 09:57

За словами прем'єр-міністра Шмигаля, додаткова зброя та боєприпаси необхідні для перемоги у війні з Росією

Прем'єр-міністр України заявив, що Україні потрібно більше зброї та боєприпасів, щоб перемогти у війні з Росією.

Денис Шмигаль заявив журналістам на конференції з відновлення України у Берліні, що Київ отримав значну підтримку у вигляді зброї та підготовки військовослужбовців.

При цьому він додав: "Нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше боєприпасів, щоб перемогти в цій війні".

"Нам потрібні танки від наших партнерів, від усіх наших партнерів, нам потрібна важка бронетехніка, нам потрібні додаткові артилерійські підрозділи, гаубиці", - сказав він.

Україна та її союзники координують військову допомогу у так званому «рамштайнському форматі», названому на ім'я американської авіабази в Німеччині, де раніше цього року відбулася перша зустріч, присвячена цій проблемі.

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