



Житель Прикарпаття розраховувався у Чернівцях сувенірними грошима - 20.10.2022 14:25

Житель Прикарпаття розраховувався у Чернівцях сувенірними грошима – поліцейські завершили розслідування його злочинної діяльності

Тепер за свої дії зловмисник відповідатиме перед судом. За неодноразове заволодіння чужим майном шляхом обману порушнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Шахрайські дії 19-річного жителя Івано-Франківської області викрили оперативники Чернівецького райуправління поліції.

Зокрема поліцейські встановили, що в липні цього року зловмисник перебував у Чернівцях і обманним шляхом неодноразово оплачував товари й послуги сувенірними банкнотами номіналом 500 гривень.

Під час досудового розслідування правоохоронці зібрали докази причетності прикарпатця до трьох таких випадків на території міста. Також поліцейські з’ясували, що молодик раніше вже був судимий за аналогічні протиправні дії, в тому числі й на Буковині.

За результатами досудового розслідування слідчі поліції склали обвинувальний акт і скерували його до суду для розгляду. Зловмиснику інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Чернівецька окружна прокуратура.

Платинова Буковина Чернівці

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