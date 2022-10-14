



Ознаки ураження печінки та продукти для відновлення печінки - 20.10.2022 13:24

Гастроентеролог перерахувала ознаки ураження печінки

Ознаки поразки печінки в інтерв'ю перерахувала лікар-гастроентеролог Наталія Марченко. За її словами, про поразку органу може свідчити тяжкість у боці.

«Коли у печінці йде запалення будь-якої етіології, людина може відчувати дискомфорт чи тяжкість у правому підребер'ї, може відчувати слабкість, у неї можуть виникати порушення сну. Через порушення згортання крові пацієнти можуть скаржитися на носові кровотечі, кровотечі з ясен. Можуть виникати набряки, свербіж шкіри. Може підвищуватись температура. Все це симптоми, з якими потрібно звертатися до лікаря», — пояснила фахівець.

Марченко уточнила, що виявити захворювання печінки можна лише за умови регулярних обстежень, оскільки здебільшого погіршення стану до останнього відбувається безсимптомно.

Дієтолог назвала основні продукти для відновлення печінки

Основні продукти відновлення печінки назвала в інтерв'ю лікар-дієтолог, нутриціолог Олександра Ноєвська. За її словами, це волоські горіхи, цибуля, часник, грейпфрут.

«На першому місці для здоров'я печінки я рекомендувала б щодня вживати кілька плодів волоського горіха — від трьох до п'яти на день. Глутатіон - речовина, що виділяється печінкою при нормальній її роботі. Якщо орган працює не на повну силу, горіхи допоможуть йому відновити рівень цього важливого антиоксиданту. Крім того, ця амінокислота допомагає нейтралізувати вплив аміаку на організм та активізувати імунні зв'язки», — пояснила нутриціолог.

Цибуля і часник містять аліцин, що має бактерицидну дію і виводить з печінки токсини. Але для максимальної користі їх потрібно дрібно нарізати, продовжила фахівець.

За словами лікаря, грейпфрут позбавить печінку від надлишків жиру, куркума відновить клітини органу, а варені в ступені альденте цвітна капуста та броколі у відварному вигляді допоможуть прискорити обмін речовин, вивести жовч і загалом покращити стан печінки. Чорниця, малина та журавлина захистять залізу від пошкоджень за рахунок великої кількості антиоксидантів, зробила висновок експерт.

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