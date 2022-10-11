



Черговий ракетний обстріл Харківської області – пошкоджено об'єкти інфраструктури - 14.10.2022 14:24

Черговий ракетний обстріл області – пошкоджено об'єкти інфраструктури

Учора надвечір російськими військами було завдано кілька ракетних ударів по Харкову та області. За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синегубова, у результаті було пошкоджено критичну інфраструктуру.

У Харкові удар припав на Холодногірський район, на щастя обійшлося без жертв. У деяких місцях району на якийсь час зникла електрика, в інших районах міста спостерігалися перебої напруги в електромережі. Енергетики, одразу після припинення повітряної тривоги, о 21 годині 30 хвилин, розпочали ремонтно-відновлювальні роботи. У Куп'янську від ворожого обстрілу виникла пожежа, під час якої згоріли чотири торгові павільйони. Як розповіли у прес-службі Головного управління СНС Харківської області, пожежі було оперативно ліквідовано пожежно-рятувальними підрозділами. У Чугуївському районі в інфраструктурний об'єкт потрапили 4 ворожі ракети.

Під час обстрілів в Ізюмському районі та Куп'янську було поранено двох 16-річних підлітків, повідомили в ХОВА. Ще одна людина постраждала у Чугуївському районі.

Платинова Буковина

Всі новини