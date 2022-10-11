



Поліцейські Буковини розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула неповнолітня дівчина - 14.10.2022 12:29

Неподалік села Остриця внаслідок перекидання автомобіля, травмувалася 15-річна буковинка, яка під час надання їй медичної допомоги померла. За цим фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження.

Увечері 13 жовтня на автодорозі сполучення «Чернівці – Герца - КПП Дяківці» сталася дорожньо-транспортна пригода. На місці аварії працювали співробітники Слідчого управління ГУНП і відділення № 4 (м. Герца) Чернівецького райуправління поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річний водій автомобіля «BMW», перевищив допустиму швидкість, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги з подальшим перекиданням авто. Внаслідок аварії, травмувалися кермувальник та його 15-річна пасажирка, обоє жителі села Луковиця. Потерпілих госпіталізували в реанімаційне відділення ЛШМД міста Чернівці, де під час надання медичної допомоги дівчина померла.

Слідчі поліції внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Платинова Буковина

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