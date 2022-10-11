Поліцейські Буковини розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула неповнолітня дівчина

- 14.10.2022 12:29
Поліцейські Буковини розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинула неповнолітня дівчина

Неподалік села Остриця внаслідок перекидання автомобіля, травмувалася 15-річна буковинка, яка під час надання їй медичної допомоги померла. За цим фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження.

Увечері 13 жовтня на автодорозі сполучення «Чернівці – Герца - КПП Дяківці» сталася дорожньо-транспортна пригода. На місці аварії працювали співробітники Слідчого управління ГУНП і відділення № 4 (м. Герца) Чернівецького райуправління поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що 21-річний водій автомобіля «BMW», перевищив допустиму швидкість, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги з подальшим перекиданням авто. Внаслідок аварії, травмувалися кермувальник та його 15-річна пасажирка, обоє жителі села Луковиця. Потерпілих госпіталізували в реанімаційне відділення ЛШМД міста Чернівці, де під час надання медичної допомоги дівчина померла.

Слідчі поліції внесли відомості про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Платинова Буковина

Ключові слова: дтп, герца, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Мария Деригина после разоблачения объявила о закрытии инфоцыганских курсов по сайтам! О том, что Мария прекращает вести вебинары по продажам сайтов, она сообщила подписчикам
- 14.10.2022 16:49
Danone йде з росії Компанія з виробництва молочних продуктів оголосила, що
- 14.10.2022 15:56
Черговий ракетний обстріл Харківської області – пошкоджено об'єкти інфраструктури Учора надвечір російськими військами було завдано кілька
- 14.10.2022 14:24
Убийца полицейской в Черновцах имел в квартире арсенал оружия и боеприпасов По результатам проведенных санкционированных обысков в доме мужчины
- 14.10.2022 14:09
Легалізувано біткоїн, але нічого з цього що не вийшло За деякими даними, рівень впровадження криптовалюти в країні залишається
- 13.10.2022 14:20
Як зберегти витримку в умовах масових повітряних атак й інших викликів війни Емоції є проявом наших відчуттів, вони можуть бути дуже
- 13.10.2022 13:58
Как выбрать игровые автоматы в казино онлайн на деньги Софт в рейтинговых казино представлен следующими провайдерами
- 12.10.2022 14:59
В России поп донес в ФСБ депутату, который поставил свечу за победу Украины Задержаний говорит, что спорил с настоятелем храма в рамках исповеди.
- 12.10.2022 14:12
ЗСУ знищили групу російського спецназу та склад боєприпасів (відео) Українські військові провели успішну операцію з ліквідації групи спецназу
- 11.10.2022 13:56
Україна: Звинувачення ФСБ у вибуху Кримського мосту - "нісенітниця" росія продовжує військове вторгнення в Україну, розпочате 24
- 11.10.2022 10:20

Всі новини