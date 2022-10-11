



Як зберегти витримку в умовах масових повітряних атак й інших викликів війни - 13.10.2022 13:58

Кілька діб Україна перебуває під посиленими ракетними атаками. Це змушує нас вкотре нервувати і тривожитися. Як зберегти витримку в умовах масових повітряних атак й інших воєнних викликів?

Будьте готові вчасно та адекватно, без паніки реагувати на загрозу

Пам’ятайте, що війна триває, тож обстріли не тільки теоретично можливі — вони напевно триватимуть, поки росія не втратить спроможність бити по нас своєю зброєю. Регулярність та потужність атак може бути різною, але дуже важливо, щоби кожен був морально готовим вчасно та адекватно, без паніки реагувати на будь-яку загрозу.

Дотримуйтеся правил безпеки

Правила безпеки — як і військові статути — написані кров’ю, їх справді важливо дотримуватися. Тому, почувши сигнал тривоги, неодмінно прямуйте до укриття.

Підготуйте «тривожний наплічник»

У критичних ситуаціях час — найцінніший ресурс, інколи зберегти життя допомагає секунда. Тому тривожні наплічники мають бути напоготові в режимі 24/7 — у кожного члена сім’ї свій. Навіть у дитини, якщо вона може переміщуватися самостійно. Регулярно переглядайте та поповнюйте наплічник.

Заздалегідь вивчіть маршрут до безпечного місця

Маршрут до безпечного місця має бути відомим. Пройдіть із секундоміром шлях до найближчого укриття з кожного місця, в якому ви регулярно перебуваєте: з дому, з роботи, від школи, дитячого садочка, секції, спортзалу, магазину або супермаркету, яким зазвичай користуєтеся. Зробіть це разом із дитиною. Замірте час, протягом якого ви, ваша дитина, літні батьки реально можете дійти до укриття. Зауважте, що цей час може бути різний.

Якщо ви їдете до нового місця — наприклад, в гості — перевірте карту укриттів в місці призначення та дорогою до нього. Особливо варто звернути увагу на цей пункт тим, хто повернувся до України з евакуації нещодавно.

Продумайте можливі маршрути евакуації

Продумайте свої евакуаційні маршрути з тих місць, де ви перебуваєте або можете перебувати, зважаючи на різні можливі сценарії (коли загроза може насуватися з різних напрямків). Уважно слідкуйте за повідомленнями на офіційних каналах інформування органів влади.

Дотримуйтеся активної позиції

Активна позиція в більшості випадків допомагає ефективніше уникнути загроз. Активна позиція передбачає уважне спостереження за ситуацією, а не хаотичне метушіння різними каналами інформації; тверезий аналіз ситуації на основі наявної інформації, а не піддавання паніці; прийняття власних зважених рішень.

Прийміть, що страх — це нормально

Страх — це система оповіщення про загрози. Тому не бійтеся боятись, але пам’ятайте про те, що страх (як і будь-яка інші ваша емоція) має працювати на вас, а не ви на нього

Розвантажуйте психіку і не блокуйте емоції

Емоції є проявом наших відчуттів, вони можуть бути дуже різними — радісними і сумними, позитивними і негативними, цілісними та глибокими або мозаїчними та ніби «розірваними». Дуже важливо зрозуміти, що емоції — це почуття, які проявляються на зовні, тому одна з основних функцій емоцій — винести почуття з глибин вашої психіки — свідомості та підсвідомості. Блокуючи, стримуючи емоції всередині себе, ви заважаєте їм виконати основні їхні призначення — проявити ваші почуття та розвантажити психіку, захищаючи її в такий спосіб від надмірних навантажень. Тому смійтеся, коли весело або радісно, плачте або сумуйте, коли сумно, боляче або гірко, мовчіть, коли не хочеться говорити, та спілкуйтеся з тими, хто для вас справді важливий.

Навчіться розуміти себе, власні відчуття

Дуже важливо дозволити собі відчувати та проявляти власні емоції — справжні, а не ті, на які вас намагаються спровокувати ззовні. Людина справді може почуватись спокійно в будь-якій ситуації — навіть в епіцентрі надзвичайних або критичних подій. Спокійно не означає безвідповідально або байдуже. Спокійно означає впевнено в собі, розуміючи, що відбувається довкола, та приймаючи виважені рішення щодо власних дій. На практиці внутрішній спокій та впевненість є дуже важливими для прийняття оптимальних рішень в критичних ситуаціях. З погляду психології відчуття внутрішнього спокою є головним критерієм того, що з вами все добре. Втрата такого спокою зазвичай є наслідком стресу — якщо протягом трьох діб ви не повернулися до нормального стану та світосприйняття, варто звернутися по підтримку до фахівця.

Вчасно звертайтеся по допомогу

Вчасно звернутися до психолога — як вчасно звернутися до стоматолога: чим раніше, тим простіше. Перший переляк, страх сирени тощо подібні до першого зубного болю — це як «початковий карієс». У більшості випадків буде достатньо однієї консультації, щоби з ним впоратися. А от якщо сигналами власної психіки нехтувати, можна довести ситуацію і до «психологічного пульпіту», коли одним візитом не обійдешся. Але і в такій ситуації важливо пам’ятати, це — не вирок, і ситуацію можна успішно пропрацювати — головне, звернутися до кваліфікованого фахівця.

Ставтеся до випробувань як до досвіду

Всі випробування даються по силах. Всім. Завжди. Без винятків. Сьогодні в Україні зміст старої мудрої фрази «Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими» можна майже фізично відчути — на передовій, в окупації, під обстрілами. Стикаючись із випробуванням, ми маємо можливість проявити якісь нові якості. Крім того, ми маємо можливість перетворити досвід, отриманий в період випробувань, на надбання і користуватися ним в нашому подальшому житті, але вже в спокійному режимі. Тобто випробування дає шанс особистісного зростання для кожного з нас. А загальнонаціональне випробування створює справді хороші умови для дорослішання та зростання нашої нації.

Живіть активно, не відкладайте життя на «після війни»

Це ключова навичка, якої ми маємо набути. Широкомасштабна воєнна агресія росії докорінно змінила життя всієї країни, перетворивши мирне життя більшості громадян України на життя в умовах війни. Але важливо пам’ятати, розуміти та відчувати, що, перетворюючись з мирного на воєнне, життя не зникає, а лише змінюється. Воно стає дуже насиченим викликами, змінами, новими та сильними емоціями — але воно продовжує бути життям. Саме тому потрібно продовжувати жити, вести свої справи, навчатися відчувати та емоціонувати, дбати один про одного та про себе і берегти своїх близьких та себе — в кожен момент життя і саме там, де ви перебуваєте тут і зараз.

Платинова Буковина

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