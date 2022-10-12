



До Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими. - 17.10.2022 11:04

Військовослужбовці рф, що прибувають, увійдуть до складу регіональної групи військ. Білорусь і РФ розгорнуть регіональне угруповання через загострення ситуації на західних кордонах Союзної держави, заявили в Мінську.

До Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу регіонального угруповання військ, повідомило міністерство оборони у Мінську у суботу, 15 жовтня. Скільки саме російських солдатів прибули до Білорусі, у військовому відомстві не уточнили.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня повідомив про створення разом із росією спільного контингенту військ у зв'язку, як було заявлено, із загостренням ситуації на західних кордонах Союзної держави. Напередодні в Білорусі було запроваджено режим підвищеної терористичної небезпеки.

В Україні та на Заході не виключають, що те, що відбувається в Білорусі, може бути ознакою готовності Лукашенка надати свою армію для підтримки росії в її війні проти України.

Плацдарм для нападу на Україну

росія вже використовувала Білорусь як плацдарм для нападу на Україну на самому початку війни і нині завдає з її території ракетних ударів по Україні. Західні експерти зазначають, що вступ Білорусі у війну проти України на боці росії є малоймовірним, оскільки це може підірвати владу Лукашенка.

У той же час створення російсько-білоруського угруповання військ змушує Україну тримати частину солдатів на кордоні з Білоруссю замість того, щоб задіяти їх у Донбасі та на південному фронті.

Серед білоруської опозиції курсує інформація про те, що на території Білорусі в найближчі місяці може бути розміщено 120 тисяч російських солдатів, а чисельність білоруської армії збільшена з 45 тисяч до ста тисяч військовослужбовців. Офіційних підтверджень цієї інформації немає.

Платинова Буковина

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