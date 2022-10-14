



Danone йде з росії - 14.10.2022 15:56

Компанія з виробництва молочних продуктів оголосила, що передасть контроль над російським бізнесом, де представлена брендами "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Ростишка", "Даніссімо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon, "Малютка", Evian.

Якщо у квітні Danone говорили, що компанія не йтиме з російського ринку, то тепер вони готові втратити 1 млрд євро, а нам більше ніхто не заспіває: «м-м-м! Данон»

Французька компанія Danone оголосила про плани відмовитись від свого бізнесу в Росії. Контроль над підрозділом з виробництва молочних та рослинних продуктів буде переданий новому власнику, йдеться у повідомленні компанії.

"Компанія Danone оголошує сьогодні про рішення ініціювати процес передачі фактичного контролю над своїм бізнесом з виробництва молочної та рослинної продукції в Росії", - йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що вважають таке рішення найкращим варіантом для забезпечення у довгостроковій перспективі безперервності місцевого бізнесу для співробітників, споживачів та партнерів.

Гендиректор Національної спілки виробників молока («Союзмолоко») Артем Бєлов зазначив, що Danone випустила цю заяву, оскільки є публічною компанією, а тому має попереджати інвесторів про всі свої дії.

«Наразі немає зрозумілого механізму, як буде реалізовано цей намір – через механізм передачі менеджменту чи пошуку стратегічного інвестора – і коли це може бути зроблено», – пояснив він.

На споживачах у Росії ця заява ніяк не позначиться, додав Бєлов: усі підприємства працюють, а постачання продукції триває.

Генеральний директор «Infoline-аналітики» Михайло Бурмістров вважає, що компанія швидше за все піде шляхом передачі контролю менеджменту, який може провести відповідні процедури з підготовкою продажу стратегічному інвестору або передачі пакета портфельним інвесторам, тому що бізнес дуже великий і диверсифікований, компанія займає велику частку ринку та до активів є інтерес. Такий формат відходу з російського ринку дозволить Danone дистанціюватися від взаємодії з покупцями бізнесу, зазначає Бурмістров.



У квітні ЗМІ повідомили про можливий вихід Danone з росії після подій в українській Бучі. Західні країни тоді звинуватили у розправах над цивільним населенням російські війська, Москва свою причетність заперечує та називає кадри з Бучі провокацією та постановкою. У самій компанії тоді дані про звільнення спростували. Наприкінці квітня Danone припинила імпорт у росію води Evian та рослинного молока Alpro.

На початку березня Danone заявила про зупинення інвестиційних проектів у росії. Рішення не торкнеться виробництва та розповсюдження продуктів харчування, зазначили у Danone. Також компанія пожертвувала 500 тисяч євро Міжнародному Червоному Хресту на гуманітарну допомогу Україні. 23 березня Danone повідомила, що продовжить виробляти в росії молочні продукти та дитяче харчування, проте припиняє решту зв'язків із країною.

Міжнародні бренди компанії Danone через якийсь час можуть зникнути з російського ринку, як це сталося із брендами PepsiCo, Coca-Cola, вважає Бурмістров. Але він вказує, що компанія після зміни акціонера зможе зберегти рекламну та маркетингову активність, що дозволить ефективно перезапустити якісь ключові лінійки продукції під локальними брендами, які компанія також має.

Danone — один із найбільших у світі виробників молочних продуктів та інших продуктів харчування. Компанія працює більш ніж у 140 країнах світу, в РФ - з 1992 р. У росії компанія виробляє продукцію під брендами Danone, Danissimo, "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Bio Баланс", "Ростишка", "Актуаль", "Смішарики", "Тема" та ін. До групи Danone росія входять 19 заводів, на яких зайнято понад 100 000 співробітників. Вони виробляють в основному молочну та кисломолочну продукцію, а також дитяче харчування та рослинні аналоги молока.

На кінець 2021 р., згідно з звітністю компанії, вартість чистих активів АТ "Данон росія" оцінювалася в 16 млрд руб. Виручка минулого року склала 85,1 млрд руб., Чистий прибуток - 8,8 млрд руб., За даними системи «СПАРК-Інтерфакс».

Наприкінці липня американський виробник харчування Kraft Heinz виставив на продаж свій російський бізнес із виробництва дитячих каш, пюре та іншого дитячого харчування, повідомив «Комерсант». Компанія, як стверджувалося, шукає покупців на підприємство «Хайнц-Георгієвськ» у Ставропольському краї та Іванівський комбінат дитячого харчування загальною потужністю понад 30 000 т сухих, рідких каш та пюре на рік. Також на продаж виставлені бренди «Розумниця» та «Самі з вусами».

Платинова Буковина

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