



Прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс заявила про відставку - 20.10.2022 14:56

Прем'єр-міністр та голова Консервативної партії Великобританії Ліз Трасс заявила про звільнення зі своєї посади. Офіційну промову глави уряду Сполученого Королівства транслював телеканал Sky News.

Політик підтвердила, що не справляється із обов'язками покладеного на неї мандата прем'єра, на посаду якого її обрала Консервативна партія.

Тому я зв'язалася з Його Величністю Королем (Карлом III), щоб сповістити його, що я йду у відставку з посади лідера Консервативної партії

Ліз Трас

Прем'єр-міністр Великобританії

Глава уряду згадала, що продовжуватиме виконувати обов'язки прем'єра доти, доки не назвуть її наступника на цій посаді. За її словами, вибори відбудуться вже наступного тижня.

Дорога до провалу

Трас пробула на посаді лише 44 дні. Її прем'єрство стало найкоротшим в історії. До цього антирекорд за кількістю днів перебування на посаді прем'єра належав Джорджу Каннінгу - він залишався на посаді 119 днів.

Відставці голови Консервативної партії передували тижні невдач. Так, масштабна реформа, яку кабінет Трасс представив наприкінці вересня, спричинила хаос на фінансових ринках.

Фунт стерлінгів різко впав 25 вересня до історичного мінімуму до долара. Це змусило Банк Англії втручатися у ситуацію на ринку держоблігацій для запобігання колапсу. Серед наслідків реалізації плану фігурувало випадання приблизно 45 мільярдів фунтів прибутку бюджету Британії на рік.

Програми прем'єра також спричинили падіння її рейтингу. За результатами опитування, рівень підтримки політика в суспільстві за 14-16 жовтня знизився до 10 відсотків, тоді як попереднє опитування за 11-12 жовтня показувало, що позитивно до Трас належать 15 відсотків британців.

80% опитаних негативно ставляться до прем'єра

На тлі скандальної податкової реформи британський міністр фінансів Квазі Квартенг пішов у відставку. А 17 жовтня новий міністр фінансів Джеремі Хант оголосив про відмову від більшості пунктів скандального плану прем'єра.

Ми переглянемо майже всі податкові заходи, подані три тижні тому, які не почав розглядати парламент

Джеремі Хант

міністр фінансів Великобританії

Глава казначейства вирішив не скорочувати корпоративний податок, відновити максимальну ставку податку на дохід, залишити базову ставку прибуткового податку на рівні 20 відсотків до зміни ситуації в економіці. Також міністр сказав, що обмеження щодо тарифів в енергетиці діятимуть лише до квітня, після чого уряд звернеться до інших способів підтримки для вразливих верств населення.

19 жовтня Трас виступила у Палаті громад, визнавши свої помилки у запропонованому раніше економічному плані. Вона пояснила, що «діяла в національних інтересах, щоб переконатися, що країна має економічну стабільність» і говорила про готовність і надалі приймати важкі рішення.

Нові кандидати

Поки голова Консервативної партії виголошувала свою промову, британські букмекери вже склали перелік основних претендентів на посаду прем'єр-міністра. Головним фаворитом гонки став екс-глава Мінфіну Ріші Сунак, який програв Трас.

Одразу після нього у списку стоїть голова палати громад Пенні Мордант. Лідируючі позиції також займають глава міноборони Британії Бен Уоллес та екс-глава британського уряду Борис Джонсон.

За словами політичного оглядача газети The Times Стівена Суінфорда, колишній прем'єр Британії, який пішов у відставку після скандальних вечірок під час пандемії коронавірусу, вже радиться з довіреними особами, «але, як кажуть, вважає, що це питання національних інтересів».

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