



ЗСУ знищили групу російського спецназу та склад боєприпасів (відео) - 11.10.2022 13:56

ЗСУ знищили групу російського спецназу та склад боєприпасів (відео)



Українські військові провели успішну операцію з ліквідації групи спецназу російської армії та знищення складу з боєприпасами. Подробиці повідомили у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України.

За даними ВТО НГУ, події відбувалися на півночі Харківської області. Нашими розвідниками було виявлено місце базування одного із підрозділів російських військ. Під час спостереження за локацією ворога вдалося зафіксувати розвантаження боєприпасів для гармат артилерії. Координати мети гвардійці передали артилеристам. Після цього за місцем розташування окупантів та боєприпасів, за підтримки танків, було здійснено точний вогневий удар.

Результати виявилися відмінними – техніка злетіла на повітря, ліквідовано групу росіян, що й зафіксувала камера безпілотника.

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