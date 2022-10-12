100 тысяч долларов: за голову Гиркина объявлено вознаграждение

- 17.10.2022 09:01
100 тысяч долларов: за голову Гиркина объявлено вознаграждение

100 тисяч доларів: ГУР оголосило винагороду за Гіркіна

Также вознаграждение за Игоря Гиркина пообещали пять украинских частных лиц. Горкина разыскивают как в Украине, так и в мире по делу о крушении рейса рейса MH17, а также из-за других преступлений.

После того, как в российских соцсетях появилась информация, что бывший командир вооруженных отрядов пророссийских сепаратистов на Донбассе Игорь Гиркин участвует в войне России против Украины, главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины пообещало выплатить 100 тысяч долларов "за передачу (Стрелковая) в украинский плен", сообщил Telegram-канал ГУР в воскресенье, 16 октября.

В украинские разведчики напомнили, что Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора возбудили против Гиркина ряд уголовных производств "за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета". Ни один российский военный преступник не избежит наказания, отметили в ГУР минобороны.


Вознаграждение предлагает не только разведка. В преддверии вознаграждения за Гиркина по 10 тысяч долларов (каждый) также пообещали глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, военный и писатель Валерий Маркус, теннисист Сергей Стаховский и активист Сергей Стерненко.

Кто такой Игорь Гиркин

Горкин долгое время служил в Федеральной службе сохранности России. В интервью российским СМИ он заявлял, что принимал участие в операциях российских силовиков во время оккупации Крыма Россией в 2014 году, а с апреля 2014 года активно участвовал в оккупации Донбасса. Являлся первым "министром обороны ДНР" с мая по август 2014 года.

Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении пассажирского самолета авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года. В июле 2019 года прокуратура Нидерландов объявила Гиркина в международный розыск. Для всех четырех обвиняемых по делу MH17 правоохранители требуют пожизненного заключения.

Платинова Буковина

Ключові слова: награда за Гиркина. Вознаграждение за Гиркина, нагорода за голову Гіркіна

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