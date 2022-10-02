Поліцейські Буковини застерігають громадян від розголошення конфіденційних даних банківських рахунків

- 07.10.2022 11:02
Поліцейські Буковини застерігають громадян від розголошення конфіденційних даних банківських рахунків

До поліції надійшло повідомлення від чернівчанки, яка стала жертво шахрайства довірившись псевдобанкіру. За вказаним фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження.

До поліції звернулася 48-річна жителька міста Чернівці. Заявниця розповіла поліцейським, що невідома особа, у телефонній розмові представилася співробітником фінансової установи.

Псевдобанкір повідомив жінці, що її банківський рахунок заблоковано і запропонував допомогу в його розблокуванні. Співрозмовник увійшовши в довіру до чернівчанки, шахрайським шляхом дізнався всі необхідні персональні дані до банківського рахунку жінки. Внаслідок такої операції потерпіла втратила понад 44 тисячі гривень.

Відомості про вказану подію дізнавачі поліції Чернівецького райуправління поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликають жителів краю бути максимально обережними при спілкування з незнайомцями. Крім цього, поліцейські наголошують, що співробітники банків ніколи не запитують ПІН-код до картки чи СVV-код, вказаний на звороті картки, або термін дії картки, а також коди з SMS-повідомлення.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: шахрайства Чернівці, банки Чернівці, поліція

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