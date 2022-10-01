Біля 27 школи в Чернівцях невідомий відкрив вогонь по правоохоронцях: загинула патрульна поліцейська

- 03.10.2022 20:08
Біля 27 школи в Чернівцях невідомий відкрив вогонь по правоохоронцях: загинула патрульна поліцейська

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Станом на 22:00 , 03.10.22р. Педофіл, який розстріляв поліцейську, переховується. Мешканці району панікують. Джерела в поліції спростували знешкодження чернівецького стрільця. Три джерела в поліції розповіли , що стрільця не знайшли. Територію 27 школи і басейну на вулиці Воробкевича «зачистили».

Розшук триває. Прес-служба поліції утримується від коментарів. 

21:00 Зараз на вулиці Воробкевича знаходиться багато правоохоронців та представників інших спеціальних служб. Очевидці повідомляють про постріли, які лунають з боку закинутого басейну, що знаходиться біля навчального закладу.

20:30 Поліція виклала фото. Загиблу поліцейську звали Таісія Татарин. Фото:

Таісія Татарин Чернівці

18:15 Сьогодні вдень , під час відпрацювання повідомлення про вчинення правопорушення (Заявниця повідомила, що невідомий чоловік показував статеві органи дітям) біля 27 школи невідомий відкрив вогонь по правоохоронцях: загинула патрульна поліцейська, а її напарник отримав тілесні ушкодження. Інформація про те, що дітей взяли у заручники, не відповідає дійсності: вони перебувають у безпеці.

Попередньо встановлено, що екіпаж патрульної поліції виїхав на повідомлення про вчинення невідомим чоловіком розпусних дій на території школи. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські розпочали огляд прилеглої території.

Напомнимв этом же месте на ул. Воробкевича произошло ДТП , где насмерть сбили мать на глазах у ее  малолетнегго сына 

У цей час зловмисник здійснив кілька пострілів із невстановленої зброї в бік правоохоронців. У результаті патрульна поліцейська загинула, а її напарник отримав поранення.

Наразі триває спеціальна поліцейська операція для затримання стрільця. На місці перебувають всі профільні служби.

Інформація про те, що дітей взяли у заручники, не відповідає дійсності. Учні навчального закладу перебувають у безпеці. Їх забрали рідні.

За даними Тимошенка, одна поліцейська загинула, ще один правоохоронець дістав поранення. Підозрюваний переховується в багатоквартирному будинку. Операція із затримання злочинця триває, – написав заступник глави ОП.

 


Платинова Буковина Чернівці

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