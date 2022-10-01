



Біля 27 школи в Чернівцях невідомий відкрив вогонь по правоохоронцях: загинула патрульна поліцейська - 03.10.2022 20:08

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Станом на 22:00 , 03.10.22р. Педофіл, який розстріляв поліцейську, переховується. Мешканці району панікують. Джерела в поліції спростували знешкодження чернівецького стрільця. Три джерела в поліції розповіли , що стрільця не знайшли. Територію 27 школи і басейну на вулиці Воробкевича «зачистили».



Розшук триває. Прес-служба поліції утримується від коментарів.

21:00 Зараз на вулиці Воробкевича знаходиться багато правоохоронців та представників інших спеціальних служб. Очевидці повідомляють про постріли, які лунають з боку закинутого басейну, що знаходиться біля навчального закладу.

20:30 Поліція виклала фото. Загиблу поліцейську звали Таісія Татарин. Фото:

18:15 Сьогодні вдень , під час відпрацювання повідомлення про вчинення правопорушення (Заявниця повідомила, що невідомий чоловік показував статеві органи дітям) біля 27 школи невідомий відкрив вогонь по правоохоронцях: загинула патрульна поліцейська, а її напарник отримав тілесні ушкодження. Інформація про те, що дітей взяли у заручники, не відповідає дійсності: вони перебувають у безпеці.

Попередньо встановлено, що екіпаж патрульної поліції виїхав на повідомлення про вчинення невідомим чоловіком розпусних дій на території школи. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські розпочали огляд прилеглої території.

Напомним, в этом же месте на ул. Воробкевича произошло ДТП , где насмерть сбили мать на глазах у ее малолетнегго сына

У цей час зловмисник здійснив кілька пострілів із невстановленої зброї в бік правоохоронців. У результаті патрульна поліцейська загинула, а її напарник отримав поранення.

Наразі триває спеціальна поліцейська операція для затримання стрільця. На місці перебувають всі профільні служби.

Інформація про те, що дітей взяли у заручники, не відповідає дійсності. Учні навчального закладу перебувають у безпеці. Їх забрали рідні.



За даними Тимошенка, одна поліцейська загинула, ще один правоохоронець дістав поранення. Підозрюваний переховується в багатоквартирному будинку. Операція із затримання злочинця триває, – написав заступник глави ОП.





Платинова Буковина Чернівці

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