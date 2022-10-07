



Порошенко програв Зеленському у суді - 07.10.2022 09:42

Екс-президент України Петро Порошенко програв у Верховному суді Президенту Володимиру Зеленському у справі, в якій він вимагав у глави держави опублікувати дані СБУ про його бізнес-зв'язки з українським політиком Віктором Медведчуком, пише портал «Українські новини», посилаючись на матеріали суду. .

«Порошенко програв Верховний суд... Володимиру Зеленському... Дванадцятого вересня Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду закрив провадження за позовом Порошенка», — наголошується в публікації.

Це рішення можна оскаржити у Великій палаті Верховного суду. За даними видання, Державне бюро розслідувань закінчило роботу у справі щодо Порошенка. Він також спростував відомості про можливе знищення матеріалів у цій справі.

Раніше Медведчук назвав несправедливим вирок Порошенка. Він нагадав, що екс-президента, який проходить у справі про держзраду, відпустили під особисте зобов'язання, а політика відправили під домашній арешт. «Чому сьогодні відбувається саме таким чином? Мені це незрозуміло», — обурився Медведчук.

Порошенка в Україні підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму. За даними сторони звинувачення, на посаді глави України він організував постачання вугілля із самопроголошених республік Донбасу. Правоохоронці з Києва за тими самими статтями переслідують Медведчука.



Нагадаємо:

Екс-президента України Петра Порошенка з третьої спроби

Петро Порошенко

Лідер партії «Європейська солідарність» та колишній президент України Петро Порошенко зміг залишити територію України та перетнув кордон країни з Польщею, прямуючи на саміт Європейської народної партії (ЄНП) у Роттердамі. До цього українська влада двічі відмовлялася дозволити виїзд Порошенка, проти якого раніше було висунуто підозри у державній зраді.

Незадовго до спроби виїзду, яка зрештою виявилася успішною, Порошенко звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського, повідомивши, що його запросили на саміт ЄНП, і закликавши зберігати єдність на тлі зовнішньої загрози.

"Саме там формуватимуться рішення, серед іншого, і про перспективу посилення санкційного режиму проти Росії, і про механізм повоєнного відновлення України, і про можливість надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі", - написав Порошенко у своєму "Фейсбуці".

«На тлі зовнішньої загрози надзвичайно важливо зберігати єдність та скоординованість наших зусиль, уникати будь-яких внутрішніх протиріч та спільно працювати на всіх можливих міжнародних майданчиках, а особливо таких вагомих, як Європейська народна партія, — каже Порошенко. — За такої ясності в цілях та меседжах — у чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні?»

27 травня українські прикордонники на кордоні з Польщею не пропустили Порошенка вперше. Наступного дня він спробував перетнути кордон знову — але з тим самим результатом.

Пізніше з'ясувалося, що колишнього президента не випустили з країни, оскільки QR-код не спрацював на підписаному спікером Верховної ради розпорядженні про закордонне відрядження.

У партії Порошенка заявили, що прикордонники пояснили свої дії тим, що той «надав не всі документи». «Європейська солідарність» також повідомила, що Порошенко був складом української делегації, яка вирушала на засідання Парламентської асамблеї НАТО, і ця поїздка була погоджена з керівництвом парламенту.

При цьому «Європейська солідарність» назвала ситуацію на кордоні «ганебною історією на замовлення чинної влади». «Невже «лідер вільного світу» не розуміє, що блокування опозиції це занадто опускає його самого?» - Написала представник «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар.

Українська прикордонна служба інциденту офіційно не коментувала.

В умовах воєнного часу з України заборонено виїжджати всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років, проте для кількох категорій громадян робиться виняток.

У чому звинувачують Порошенка та про що розповів Медведчук

Кримінальну справу про держзраду проти Петра Порошенка було порушено минулого року. За версією звинувачення, екс-президент у дуже сувору для України зиму 2014-2015 років наполіг на тому, щоб розірвати контракт про постачання вугілля з ПАР та укласти новий — на постачання із самопроголошених Донецької та Луганської республік.

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