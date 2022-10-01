



Смертність від коронавірусу рекордно знизилася - 03.10.2022 10:24

Це вже інший вірус». Смертність від коронавірусу рекордно знизилася. Невже світова пандемія скінчилася?

В останні місяці новини про коронавірус не те щоб зникли, але ніби перетворилися на білий шум десь на задньому плані — з інфополя їх видавили зведення з України, новини про запровадження нових санкцій та жорсткі заяви офіційних осіб в Україні та Заході. Тим часом вірус нікуди не подівся: їм так само щодня заражаються тисячі людей по всьому світу, хоча ВООЗ заявляє, що у вересні смертність від коронавірусу опустилася до рекордно низьких показників за всю історію пандемії. Наскільки небезпечними є нові мутації коронавірусу, на які питання ще належить відповісти вченим і чи не настав час оголосити про закінчення пандемії.

Спокійна осінь?

У попередні два роки настання осені супроводжувалося різким стрибком захворюваності на COVID-19. Чим холодніше ставало на вулиці, тим більше часу люди проводили в приміщенні — а значить, були більш схильні до ризику заразитися. Восени діти в різних куточках планети поверталися за шкільні парти, і разом із щоденниками та підручниками приносили із собою і вірус, причому в холодну пору року первинні ознаки коронавірусу було легко прийняти за сезонну застуду. Чим більше людей заражалося, тим швидше вірус адаптувався під носія, і виникали нові мутації та штами. У 2020 та 2021 роках поєднання цих факторів створювало «ідеальний шторм», і осінні хвилі захворюваності ставали найбільш страшними та смертоносними.

Ще кілька місяців тому епідеміологи та офіційні особи висловлювали побоювання, що подібний сценарій повториться і цієї осені, але на початку вересня прогнози стали оптимістичнішими.

Не виключено, що більшість країн вперше з початку пандемії зможуть спокійно відсвяткувати Різдво та Новий рік.

На те є кілька причин, але головна з них полягає в тому, що найпоширеніший зараз штам — омікрон значно менш небезпечний, ніж перші варіації вірусу, що призводили до високої смертності серед хворих, зазначив професор вірусології британського університету Редінга Йєн Джонс.

Це вже інший вірус. З урахуванням наявного зараз у населення імунітету загроза тяжкого перебігу COVID-19 набагато нижча

Захворювання на новий різновид коронавірусу переноситься значно легше, ніж, наприклад, її попередницею — дельтою.

За останні місяці у багатьох країнах виріс природний імунітет, що виробляється після перенесеного захворювання. Втім, він не такий сильний і не відкидає повторного зараження, попереджають вірусологи, тому і про щеплення забувати не варто. Для підвищення ефективності існуючі вакцини адаптуються під омікрон: в оборот вже надійшли оновлені препарати Pfizer та Moderna; російські розробники також підготували нову версію "Супутника V".

Втім, як часто буває з коронавірусом, оптимізм може виявитися передчасним. З початком масової вакцинації провесною 2021 року здавалося, що пандемія ось-ось піде на спад, але стрімке поширення дельта-штаму перекреслило всі надії: багато країн були змушені знову запровадити жорсткі карантинні заходи навіть для вакцинованих громадян

Минуло півроку, і дельту витіснив омікрон: новий різновид вірусу, вперше виявлений у ПАР, мав 50 раніше не зафіксованих мутацій — вчені досі не дійшли однозначного висновку, як таке взагалі виявилося можливим. У міру поширення у омікрону виникло відразу кілька підвидів, і зараз у світі домінують BA.4 і BA.5 - ці варіації заразніші і стійкіші до вакцин, але при цьому рідше викликають тяжкий перебіг хвороби.

Цього разу небезпека та сама: виникнення нового штаму, проти якого природний «постомікронний» імунітет виявиться марним, а останні версії вакцин менш ефективні. У Європейській комісії побоюються, що можливий стрибок захворюваності взимку та послаблення карантинних обмежень можуть «відкрити двері» до Європи більш заразним чи більш летальним різновидам коронавірусу.

Може з'явитися новий варіант, який ми сьогодні не в змозі передбачити. Проте, на думку Йєна Джонса, для вірусів характерніша еволюція у бік більшої заразності. "Чим заразніший вірус, тим він менш смертельний: він вражає верхні дихальні шляхи, звідки йому легше передаватися новим носіям, а не нижнім, де інфекція може призвести до розвитку пневмонії. Якщо нових мутацій коронавірусу так і не виникне, то до кінця року кількість заражень стабілізується або ж зовсім гранично знизиться, прогнозують вчені.

Фінішна пряма

Коли два з половиною роки тому Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу, більшість країн зовсім не готові до цього. Від нової хвороби був ні терапевтичних препаратів, ні протоколів лікування, ні вакцин. Кожен виявився сам за себе: доки одним країнам вдалося налагодити цілі системи відстеження нових випадків, в інших не вистачало ресурсів для тестування навіть хворих із яскраво вираженими симптомами.

Зараз не лише сам вірус став менш небезпечним, а й медики значно краще підготовлені та оснащені для лікування тих хворих, у яких захворювання проходить у більш тяжкій формі. У зв'язку з цим карантинні заходи були значно пом'якшені практично у всіх країнах, навіть у раніше досить радикальних Австралії та Новій Зеландії.

Масові локдауни зберігаються лише в Китаї, який невідступно дотримується стратегії «нульової терпимості» до COVID-19: одного незначного спалаху достатньо для того, щоб замкнути по домівках усіх мешканців багатомільйонних мегаполісів

Втім, такий підхід викликає дедалі більше запитань: китайській владі вдається уникнути високої смертності, але локдауни сильно б'ють економікою країни. Згідно з деякими прогнозами, цього року ВВП КНР може впасти нижче трьох відсотків.

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