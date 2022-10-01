Євросоюз пообіцяв посилювати санкції проти Росії

- 03.10.2022 10:57
Євросоюз пообіцяв посилювати санкції проти Росії

Глава Євроради Мішель заявив, що ЄС продовжить посилювати санкції проти росії

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз (ЄС) продовжуватиме посилювати санкції проти росії.

"Ми продовжимо посилювати наші обмежувальні заходи, щоб ще більше посилити тиск на росію з метою припинення війни", - сказав він.

Також Мішель повідомив, що 27 лідерів країн Євросоюзу 7 жовтня на саміті обговорять подальше надання військової та фінансової допомоги Україні.

30 вересня влада США ввела нові санкції проти Росії у зв'язку зі входженням Донецької та Луганської народних республік, а також Херсонської та Запорізької областей до складу РФ. У список санкцій включили ряд членів Держдуми і Ради Федерації, а також членів сімей мера Москви Сергія Собяніна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, голову російського Міноборони Сергія Шойгу і голову російського Центробанку Ельвіру Набіулліну.

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Ключові слова: нові санкції ЄС проти росії осінь 2022

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