



Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову - 03.10.2022 09:17

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Цього вечора провела телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб сил оборони України у відсічі російської збройної агресії".

Залужний додав, що вдячний усьому американському народу та лідерам США за "послідовну та непохитну підтримку України в ці важкі часи".



Довідково:

2.10.22р. президент Володимир Зеленський оголосив, що Лиман на Донеччині повністю зачищений від російських військ. Раніше міноборони росії заявило, що війська рф виведені з Лимана "у зв'язку зі створенням загрози оточення". Відразу після цього російські пропагандисти почали шукати винних у здаванні міста. Припущення висуваються найсміливіші. Суперечки досі не вщухли.

"Станом на 12:30 Лиман зачищений повністю", - заявив 2 жовтня український президент Володимир Зеленський, подякувавши українським військовим за службу.

Про взяття Лимана українці повідомили 1 жовтня, але вчора бої там ще тривали. У своєму вечірньому зведенні міноборони Росії повідомило, що у зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Червоний Лиман на більш вигідні рубежі. Це сталося наступного дня після того, як президент Росії Володимир Путін підписав договори про входження до складу Росії самопроголошених Донецької та Луганської народних республік, а також окупованих Запорізької та Херсонської областей.

Відхід російських військ з Лиману викликав бурхливі обговорення та критику в патріотично налаштованих телеграм-каналах.

Лапін, Герасимов, Шойгу. Патріоти шукають винних

Першим висловилися голова Чечні Рамзан Кадиров та засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Обороною цієї ділянки керував командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін, - пише Кадиров у своєму телеграм-каналі. - Той самий Лапін, який отримав зірку Героя Росії за взяття Лисичанська, хоча де-факто його там і поряд не було. Лапіну віддали у підпорядкування та війська Західного військового округу".

"Прикро не те, що Лапин бездар. А те, що його покривають нагорі керівники в Генштабі. Якби моя воля, я розжалував би Лапіна до рядового, позбавив би нагород і з автоматом у руках відправив би на передову змивати кров'ю свою ганьбу", - додає Кадиров.

"Експресивна заява Кадирова, звичайно, зовсім не в моєму стилі. Але можу сказати: "Рамзан, красень, пали". Усіх цих ушлепків - з автоматами, босими на фронт", - йдеться у заяві прес-служби Пригожина.

До них приєднався колишній "міністр оборони" самопроголошеної ДНР Ігор Стрєлков-Гіркін, який, втім, обмежився тим, що назвав Лапіна, людиною, яка "зірок з неба не вистачає" і опублікувала у своєму телеграм-каналі фотографію начальника генерального штабу Росії Валерія Герасимова , супроводивши його таким підписом: "Ось цей ось товариш має прославлятися за всі наші перемоги у поточній "СВО" - починаючи з "деескалації" Київської, Сумської, Чернігівської областей, продовжуючи "успішним перегрупуванням" з-під Балаклії, Ізюму, Куп'янська, Вовчанська і закінчуючи "відходом більш зручні позиції" під Лиманом".

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