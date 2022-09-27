



У Чернівцях перед судом постане торговець особливо небезпечними наркотиками - 01.10.2022 15:07

У Чернівцях перед судом постане торговець особливо небезпечними наркотиками – слідчі поліції завершили досудове розслідування.

Нагадаємо: у квітні цього року буковинські поліцейські вилучили у чернівчанина велику партію особливо небезпечних наркотиків і затримали зловмисника. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить понад три мільйони гривень. За результатами досудового розслідування, чоловіка обвинувачують в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин і наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Незаконну діяльність жителя Чернівців задокументували оперативники карного розшуку ГУНП і слідчі Чернівецького райуправління поліції за силової підтримки роти поліції особливого призначення.

Вдома у порушника правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили:

· більше 0,5 кг канабіса;

· приблизно 7 грамів смоли канабіса;

· понад 650 грамів психотропної речовини PVP;

· 20 грамів МДМА в таблетках і порошку;

· більше 26 грамів амфетаміну;

· психоделік 2С-В;

· марки ЛСД

· електронні ваги та інші докази причетності до торгівлі наркотиками.

За результатами досудового розслідування слідчі Чернівецького райуправління поліції склали обвинувальний акт і скерували його до суду. Зловмиснику інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснювала Чернівецька окружна прокуратура.

Платинова Буковина Чернівці

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