У Чернівцях перед судом постане торговець особливо небезпечними наркотиками- 01.10.2022 15:07
У Чернівцях перед судом постане торговець особливо небезпечними наркотиками – слідчі поліції завершили досудове розслідування.
Нагадаємо: у квітні цього року буковинські поліцейські вилучили у чернівчанина велику партію особливо небезпечних наркотиків і затримали зловмисника. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить понад три мільйони гривень. За результатами досудового розслідування, чоловіка обвинувачують в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин і наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Незаконну діяльність жителя Чернівців задокументували оперативники карного розшуку ГУНП і слідчі Чернівецького райуправління поліції за силової підтримки роти поліції особливого призначення.
Вдома у порушника правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили:
· більше 0,5 кг канабіса;
· приблизно 7 грамів смоли канабіса;
· понад 650 грамів психотропної речовини PVP;
· 20 грамів МДМА в таблетках і порошку;
· більше 26 грамів амфетаміну;
· психоделік 2С-В;
· марки ЛСД
· електронні ваги та інші докази причетності до торгівлі наркотиками.
За результатами досудового розслідування слідчі Чернівецького райуправління поліції склали обвинувальний акт і скерували його до суду. Зловмиснику інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснювала Чернівецька окружна прокуратура.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 01.10.2022 17:04
- 01.10.2022 13:57
- 01.10.2022 13:43
- 01.10.2022 12:34
- 01.10.2022 09:13
- 29.09.2022 14:20
- 29.09.2022 13:38
- 28.09.2022 12:44
- 27.09.2022 17:06
- 27.09.2022 16:12