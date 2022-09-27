



Опалювальний сезон в Україні 2022 - прогноз - 01.10.2022 13:57

Опалювальний сезон через війну цього року буде дуже складним. Коли вмикають батареї? Яким буде опалення в Україні?

Як завжди, опалювальний сезон у Києві розпочинатиметься залежно від погодних умов. Тобто тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб буде нижчою за +8 градусів за Цельсієм і з урахуванням подальшого прогнозу.

"Цього року доцільно застосувати більш гнучкий підхід до початку опалювального сезону. Щоб, з одного боку, даремно не спалювати газ, коли на вулиці ще тепло, а з іншого - не затягувати критичне похолодання. Оскільки зволікання у холодну погоду із запуском опалення може призвести я вже не говорю про комфорт і здоров'я людей, які для нас на першому місці», – розповів заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

загалом по Україні експерти прогнозують стабільне опалення, але буде знижено темпертуру носія тепла в домівки українців.

Як відомо:

Що більше поїде, то менше загине". Київ запустив обов'язкову евакуацію з Донецької області

Обов'язкова евакуація мешканців Донецької області відбувається повільно, але українська влада наполягає: виїзд із прифронтового регіону – це у прямому сенсі питання життя та смерті.взимку закрема, коли не буде змоги запустити опалення.

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Тепла не буде? Українська влада запустила безкоштовні евакуаційні потяги з Донбасу з перших днів розв'язаної Росією війни, але досі вона була справою суто добровільною. З Донецької області - колись найгустонаселенішої в країні - виїхали майже півтора мільйона людей.

Але час минав, надії на швидкий світ танули, а частина жителів Донецької області, які виїхали спочатку, навіть почали подумувати про повернення - незважаючи на фронтові зведення і все більш запеклі бої поблизу їхніх рідних міст.

У цій ситуації голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко звернувся до уряду із проханням оголосити про обов'язкову евакуацію мешканців свого регіону.

По-перше, пояснює він Бі-Бі-Сі причини своєї ініціативи, бої в області не вщухають. "На жаль, мені важко пригадати хоч один день, коли мені доповіли б вранці про нуль загиблих, нуль поранених серед цивільного населення. Ми бачимо, що ворог б'є по житлових будинках, цивільній інфраструктурі навмисне. Ми ще на прикладі Маріуполя побачили, що чим більше населення в місті, тим ворогові краще.Ракетними, бомбовими ударами він сіє паніку: чим більше смертей, тим сильніше у людей враження, що влада їх не може захистити, - пояснює Кириленко.- Тому люди, які виїхали з області, - це люди, які залишилися живими".

По-друге, кілька тижнів тому стало зрозуміло, що організувати нормальний опалювальний сезон тут не вдасться. Справа в тому, що обігрів Донецької області на 95% залежить від газу, пояснює Павло Кириленко, а його у регіоні не буде. Він ремствує: влада часто звинувачують у тому, що вона спеціально перекрила газ, щоб підштовхнути людей до виїзду. За словами Кириленка, галузь газопроводу з Луганської області, що живила область, перекрили росіяни, вони ж перебили перемичку, яка могла б постачати область з іншого напрямку, і замінували підходи до неї.

Крім того, чимало котелень під час бойових дій було пошкоджено настільки сильно, що відновити їх неможливо - допоможе лише знесення та будівництво нового об'єкта з нуля.

Тому, каже Кириленко, і вирішили вдатися до передбаченого законодавством, але інструменту обов'язкової евакуації, який ще ніколи не застосовувався на практиці.

Жодного опору своїй ініціативі з боку Києва він не відчув. Навпаки, в одному зі своїх щоденних телезвернень мешканців області закликав виїжджати якнайшвидше президент Володимир Зеленський.

"Чим більше людей виїде з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити", - просто поясни

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