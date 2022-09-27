



Виманили в пенсіонерок більше пів мільйона гривень – у Чернівцях перед судом постане шахрайська злочинна організація - 29.09.2022 13:38

Нагадаємо: в травні цього року оперативники карного розшуку буковинської поліції викрили міжрегіональний шахрайський call-центр, жертвами якого стали три жительки Чернівців. Переконуючи жінок, що їхні родички потрапили в ДТП і потребують значних коштів, злочинці ошукали їх майже на 550 тисяч гривень. За такі незаконні дії учасникам злочинної організації загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування слідчі ГУНП в Чернівецькій області встановили шістьох учасників злочинної організації, її лідера та схему протиправної діяльності.

Поліцейські з’ясували, що заради незаконного збагачення чужими грошима 26-річний житель Одещини створив злочинну організацію. Чоловік раніше вже був неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів. Звільнившись із місць позбавлення волі, зловмисник продовжив свою незаконну діяльність.

Зокрема, чоловік розробив механізм заволодіння чужими коштами, керував створеною злочинною організацією, координував дії своїх спільників, безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів і розподіляв незаконно отримані гроші. Вік учасників злочинного угруповання – від 16 до 37 років.

Для пошуку потенційних жертв зловмисники облаштували в Одесі так званий «call-центр». Члени злочинної організації телефонували за номерами стаціонарних телефонів у різних областях України та формували базу осіб, яких можна ввести в оману.

Зазвичай правопорушники повідомляли, що родич скоїв ДТП і потребує суттєвої фінансової допомоги на лікування або для уникнення відповідальності за травмування інших осіб. Якщо потерпілі вірили невідомим співрозмовникам, ті відправляли до них за грошима своїх спільників.

Саме за такою схемою шахраї ошукали трьох жительок Чернівців, віком 72-85 років. Довірившись незнайомцям, пенсіонерки передали нібито для порятунку своїх родичів майже 14 тисяч доларів США, 1800 євро та 50 тисяч гривень, що еквівалентно майже 550 тисячам гривень.

Розшуківці карного розшуку за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» ГУНП в Чернівецькій області затримали виконавців злочину. Спільно з оперативниками поліції Одещини буковинські поліцейські встановили розташування шахрайського call-центру та припинили його діяльність. Правоохоронці вилучили у зловмисників докази причетності до скоєння шахрайських дій.

За результатами досудового розслідування співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області склали обвинувальні акти й скерували їх до суду. Учасників злочинної організації обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених статтею 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), частинами 4 статей 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали поліцейські Управління карного розшуку ГУНП, процесуальне керівництво – Чернівецька обласна прокуратура.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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